Hogedrukreiniger K 4 Classic
Gemakkelijk te transporteren en snel op te bergen: de K 4 Classic hogedrukreiniger, incl. telescoopsteel, voor regelmatig gebruik bij middelmatige vervuiling.
Dit apparaat past overal: in de kofferbak of in een kast: de K 4 Classic hogedrukreiniger kan dankzij zijn compacte afmetingen moeiteloos overal worden opgeborgen en gemakkelijk worden getransporteerd. Toch biedt het nog steeds de volledige prestaties van een hogedrukreiniger. Bovendien zorgt de in hoogte verstelbare aluminium telescoopsteel ervoor dat de trekhoogte altijd comfortabel is. Andere uitrustingsdetails zijn het Quick Connect-pistool, een 6 meter lange hogedrukslang, een Vario Power-spuitlans (VPS), een vuilfrees en een waterfilter. Bovendien is de K 4 Classic met een oppervlakteprestatie van 30 m²/u bij uitstek geschikt voor de regelmatige reiniging van middelmatige vervuiling (kleine auto's, tuinhekken, fietsen, enz.).
Kenmerken en voordelen
Slangopbergsystemen op de voorkantDe slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Reinigingsmiddel gebruikZuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1800
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.