Hogedrukreiniger K 2 Premium Power Control
K 2 Premium Power Control hogedrukreiniger met reinigingsmiddelreservoir voor lichte vervuiling. Inclusief een praktische app-hulp met handige schoonmaaktips via de Kärcher Home & Garden app
De Kärcher K 2 Premium Power Control hogedrukreiniger behaalt nog betere reinigingsresultaten met de Kärcher Home & Garden-app. De app bevat de behulpzame toepassingshulp die de gebruiker bij elke schoonmaaktaak met praktische tips en trucs helpt. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat is voorzien van een hogedrukpistool en 2 spuitlansen met Quick Connect adapter. Het drukniveau kan direct op de Click Vario Power spuitlans worden ingesteld - voor maximale controle bij elke reinigingstaak. Verder is het apparaat voorzien van een in hoogte verstelbare telescoopsteel voor comfortabel transport en opslag, een uitneembare reinigingsmiddeltank voor eenvoudig schoon vullen en praktische houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel. De K 2 Premium Power Control is perfect voor het schoonmaken van bijvoorbeeld fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Pistool en lansen met Quick ConnectEenvoudig plaatsen en draaien - er zijn twee verschillende spuitlansen verkrijgbaar. Optimale drukinstelling: keuze uit 3 drukniveaus, evenals reinigingsmiddelniveau. Eenvoudige bediening: symbolen op de spuitlansen geven de instellingen weer.
In hoogte verstelbare telescoopsteelComfortabele hoogte voor vervoer. Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.
Oplossing voor een schone tank
- Schoon en comfortabel: de reinigingsmiddeltank kan worden verwijderd om te vullen.
- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
- Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|246 x 280 x 586
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Click Vario Power lans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 7 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Premium Power Control
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.