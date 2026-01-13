Hogedrukreiniger K 7 Compact Home

Compact en handzaam: de K 7 Compact Home hogedrukreiniger met watergekoelde motor. Voor veelvuldig gebruik en zware vervuiling. Incl. Home Kit met T 7 terrasreiniger en 1 l reinigingsmiddel.

De K 7 Compact hogedrukreiniger is compact, handig en krachtig. Het apparaat heeft een watergekoelde motor en is ideaal voor frequente schoonmaakklussen en zware vervuiling rondom het huis. Uitgerust met 2 draaggrepen en een telescopische steel is de hogedrukreiniger gemakkelijk te transporteren en kan hij ruimtebesparend worden opgeborgen. De Home Kit bevat de T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Het apparaat wordt ook geleverd met een Quick Connect pistool, een PremiumFlex Anti-Twist hogedrukslang van 10 meter en een waterfilter. Daarnaast: een Vario Power-straalpijp (VPS) met drukregeling door simpelweg aan de pijp te draaien en een vuilfrees met roterende puntstraal die zelfs het meest hardnekkige vuil volledig verwijdert.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 7 Compact Home: Doordacht opbergconcept
Doordacht opbergconcept
De slang kan worden opgewikkeld en met een rubberen band vastgezet worden die voor het volgende gebruik snel verwijderd kan worden.
Hogedrukreiniger K 7 Compact Home: Watergekoelde motor en indrukwekkende prestaties
Watergekoelde motor en indrukwekkende prestaties
De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Hogedrukreiniger K 7 Compact Home: Telescoopgreep
Telescoopgreep
De aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
  • Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Aanzuiging van reinigingsmiddel
  • Uitgerust met een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V/Hz) 230 / 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Wateropbrengst (l/u) max. 600
Oppervlakteprestatie (m²/u) 60
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 60
Vermogen (kW) 3
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 16
Gewicht inclusief verpakking (kg) 23
Afmetingen (L × B × H) (mm) 378 x 291 x 516

Verpakkingsinhoud

  • Home kit: Oppervlaktereiniger T 7, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
  • Hogedrukpistool: G 180 Q
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex Anti-Twist
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Variopower Jet
  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
  • Telescoopgreep
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerd waterfilter
Hogedrukreiniger K 7 Compact Home
Hogedrukreiniger K 7 Compact Home
Hogedrukreiniger K 7 Compact Home
Hogedrukreiniger K 7 Compact Home
Videos
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Kleine auto's
  • Trapjes en stoepen
  • Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Campers en caravans
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 7 Compact Home 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.