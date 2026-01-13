Hogedrukreiniger K 7 Compact Home
Compact en handzaam: de K 7 Compact Home hogedrukreiniger met watergekoelde motor. Voor veelvuldig gebruik en zware vervuiling. Incl. Home Kit met T 7 terrasreiniger en 1 l reinigingsmiddel.
De K 7 Compact hogedrukreiniger is compact, handig en krachtig. Het apparaat heeft een watergekoelde motor en is ideaal voor frequente schoonmaakklussen en zware vervuiling rondom het huis. Uitgerust met 2 draaggrepen en een telescopische steel is de hogedrukreiniger gemakkelijk te transporteren en kan hij ruimtebesparend worden opgeborgen. De Home Kit bevat de T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Het apparaat wordt ook geleverd met een Quick Connect pistool, een PremiumFlex Anti-Twist hogedrukslang van 10 meter en een waterfilter. Daarnaast: een Vario Power-straalpijp (VPS) met drukregeling door simpelweg aan de pijp te draaien en een vuilfrees met roterende puntstraal die zelfs het meest hardnekkige vuil volledig verwijdert.
Kenmerken en voordelen
Doordacht opbergconceptDe slang kan worden opgewikkeld en met een rubberen band vastgezet worden die voor het volgende gebruik snel verwijderd kan worden.
Watergekoelde motor en indrukwekkende prestatiesDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Aanzuiging van reinigingsmiddel
- Uitgerust met een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|16
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|23
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|378 x 291 x 516
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 7, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex Anti-Twist
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Variopower Jet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Campers en caravans
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 7 Compact Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.