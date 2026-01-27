Compact en lichtgewicht: de K Mini Plus is de kleinste hogedrukreiniger van Kärcher. Dankzij het compacte formaat en het lage gewicht is hij gemakkelijk te vervoeren en op te bergen. De kleine krachtpatser is ideaal voor het snel en efficiënt reinigen van balkons, tuin- en terrasmeubilair, fietsen en kleine auto's. De bediening spreekt voor zich: het spuitpistool, de verlenglans en de Vario Power-spuitlans kunnen in slechts enkele stappen worden gemonteerd. Klik de hogedrukslang eenvoudig en snel in en uit het apparaat en spuitpistool met behulp van het Quick Connect systeem. De vijf meter lange extra dunne PremiumFlex hogedrukslang voorkomt vervelende knopen en biedt maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid bij het reinigen. Een afneembare accessoirehouder zorgt ervoor dat alle meegeleverde onderdelen goed kunnen worden opgeborgen. Dankzij de slangenset met een 6 meter lange tuinslang, 2 Universele slangkoppelingen (waarvan één met Aqua Stop) en een kraanadapter voor in-huis aansluiting (bijv. keukenkraan) is de K Mini Plus direct klaar voor gebruik. De slangenset kan in een aparte accessoiretas worden opgeborgen.