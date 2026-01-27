Hogedrukreiniger K Mini Plus
De kleinste hogedrukreiniger van Kärcher verwijdert vuil in een handomdraai en is gemakkelijk te vervoeren en op te bergen. Hij is klein van stuk, maar qua kracht doet hij niet onder voor z'n grotere broers in hogedrukreiniging. Dankzij de meegeleverde slangenset is hij direct klaar voor gebruik, plug & play! Zelfs als je geen buitenkraantje hebt, is dit apparaat bruikbaar dankzij de adapter voor de keukenkraan.
Compact en lichtgewicht: de K Mini Plus is de kleinste hogedrukreiniger van Kärcher. Dankzij het compacte formaat en het lage gewicht is hij gemakkelijk te vervoeren en op te bergen. De kleine krachtpatser is ideaal voor het snel en efficiënt reinigen van balkons, tuin- en terrasmeubilair, fietsen en kleine auto's. De bediening spreekt voor zich: het spuitpistool, de verlenglans en de Vario Power-spuitlans kunnen in slechts enkele stappen worden gemonteerd. Klik de hogedrukslang eenvoudig en snel in en uit het apparaat en spuitpistool met behulp van het Quick Connect systeem. De vijf meter lange extra dunne PremiumFlex hogedrukslang voorkomt vervelende knopen en biedt maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid bij het reinigen. Een afneembare accessoirehouder zorgt ervoor dat alle meegeleverde onderdelen goed kunnen worden opgeborgen. Dankzij de slangenset met een 6 meter lange tuinslang, 2 Universele slangkoppelingen (waarvan één met Aqua Stop) en een kraanadapter voor in-huis aansluiting (bijv. keukenkraan) is de K Mini Plus direct klaar voor gebruik. De slangenset kan in een aparte accessoiretas worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Compact en lichtgewicht apparaatKan gemakkelijk zowel binnen als buiten worden opgeborgen. Gemakkelijk te vervoeren voor flexibele reiniging.
Afneembare accessoirehouderHandige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Extra dunne PremiumFlex hogedrukslangWikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen. Maximale flexibiliteit bij het schoonmaken.
Praktische opberging voor de kabel
- Wind en wikkel de stroomkabel snel en gemakkelijk op.
- Stroomkabel stevig op zijn plaats gehouden rond de standaard van het apparaat.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1400
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|278 x 233 x 296
Verpakkingsinhoud
- Spuitlansverlenging
- Hogedrukpistool: G 110 Q Short
- Variopower Jet
- Hogedrukslang: 5 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
- Kraanaansluitset voor binnen- en buitenkranen
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Geïntegreerd waterfilter
- Kabelopberging