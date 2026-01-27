Krachtige prestaties gecombineerd met een lange levensduur: de K 5 WCM Premium met zijn krachtige, watergekoelde motor verwijdert vuil in een handomdraai. Met de spuitlansen kunnen paden, terrassen en voertuigen indien nodig worden gereinigd. Op de Vario Power-spuitlans (VPS) kan de druk eenvoudig worden aangepast door simpelweg te draaien – voor een bijzonder gerichte, oppervlaktevriendelijke reiniging. Andere uitstekende eigenschappen van dit apparaat zijn de vuilfrees met roterende puntstraal, de geïntegreerde slanghaspel voor praktische opslag direct bij het apparaat en een ingebouwd waterfilter dat de pomp betrouwbaar beschermt tegen vuildeeltjes.