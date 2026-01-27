Hogedrukreiniger K 5 WCM Premium
Topreiniging, topprestatie: de K 5 WCM Premium hogedrukreiniger met watergekoelde motor en slanghaspel is perfect voor het aanpakken van vuil op paden, terrassen en voertuigen.
Krachtige prestaties gecombineerd met een lange levensduur: de K 5 WCM Premium met zijn krachtige, watergekoelde motor verwijdert vuil in een handomdraai. Met de spuitlansen kunnen paden, terrassen en voertuigen indien nodig worden gereinigd. Op de Vario Power-spuitlans (VPS) kan de druk eenvoudig worden aangepast door simpelweg te draaien – voor een bijzonder gerichte, oppervlaktevriendelijke reiniging. Andere uitstekende eigenschappen van dit apparaat zijn de vuilfrees met roterende puntstraal, de geïntegreerde slanghaspel voor praktische opslag direct bij het apparaat en een ingebouwd waterfilter dat de pomp betrouwbaar beschermt tegen vuildeeltjes.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Slanghaspel voor praktisch gebruikNetjes en ruimtebesparend opbergen: met de praktische slanghaspel is de hogedrukslang optimaal beschermd en gemakkelijk toegankelijk. Berg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|17,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|369 x 389 x 901
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Trapjes en stoepen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen