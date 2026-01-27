De K 7 Power Home is uitgerust met een watergekoelde motor voor lange levensduur en is ontworpen voor frequente reiniging, maar ook voor het omgaan met de aanzienlijke vervuilingen die vaak voorkomen op paden, terrassen, zwembaden, fietsen, grote voertuigen, enz. Het uitgebreide pakket omvat een spuitpistool met praktische Quick Connect-aansluiting via een hogedrukslang met een aanzienlijke lengte van 10 m, een betrouwbaar waterfilter dat de pomp beschermt, een Vario Power-spuitlans (VPS) en een vuilfrees met een roterende punt straal. De drukinstelling op de VPS kan met een simpele handomdraai worden aangepast en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het meest hardnekkige vuil. Deze set wordt geleverd inclusief reinigingsmiddel en T-Racer oppervlaktereiniger voor het snel en spatvrij reinigen van grote oppervlakken.