Hogedrukreiniger K 2 Power Control
Je toepassingsadviseur via de app: de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger voor het reinigen van bijvoorbeeld fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.
Word schoonmaakexpert met de Kärcher Home & Garden-app: in combinatie met de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger behaal je top schoonmaakresultaten. De app bevat de behulpzame toepassingshulp, die de gebruiker bij elke schoonmaaktaak ondersteunt met praktische tips en trucs. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. De hogedrukreiniger is voorzien van een hogedrukpistool en 2 spuitlansen met Quick Connect adapter. Het drukniveau kan direct op de Click Vario Power spuitlans worden ingesteld - voor maximale controle bij elke reinigingstaak. Verder beschikt het apparaat over een in hoogte verstelbare telescoopsteel voor comfortabel transport en opslag, een zuigslang voor moeiteloos aanbrengen van reinigingsmiddelen, praktische houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel en een 5 meter lange hogedrukslang.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Pistool en lansen met Quick ConnectEenvoudig plaatsen en draaien - er zijn twee verschillende spuitlansen verkrijgbaar. Optimale drukinstelling: keuze uit 3 drukniveaus, evenals reinigingsmiddelniveau. Eenvoudige bediening: symbolen op de spuitlansen geven de instellingen weer.
In hoogte verstelbare telescoopsteelComfortabele hoogte voor vervoer. Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.
Geïntegreerde aanzuigslang
- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Makkelijk te gebruiken. Zuigslang voor het gebruik van reinigingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|246 x 280 x 586
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Click Vario Power lans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 5 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Power Control
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.