Hogedrukreiniger K 2 HOME
De K 2 Home op wieltjes is speciaal ontworpen voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling. Dankzij de Home Kit houdt u met de terrasreiniger ook grotere oppervlakken rondom het huis eenvoudig schoon.
De K 2 Home is uitgerust met een pistool, 2 lichtlopende wielen, een 4 meter lange hogedrukslang, een enkele spuitlans, een vuilfrees met een roterende puntstraal tegen het meest hardnekkige vuil en een waterfilter om de pomp te beschermen. De extra Home Kit zorgt voor een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken in huis en bevat de T 1 oppervlaktereiniger en de Patio & Deck reinigingsmiddel (500 ml). De hogedrukreiniger overtuigt bij lichte vervuiling en incidenteel gebruik in huis, bijvoorbeeld op fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.
Kenmerken en voordelen
Nette opberging aan de haakRoyale haak om de slang en kabels netjes aan het apparaat op te bergen.
Comfortabele handgreepOptimale mobiliteit dankzij wielen en ergonomische handgreephoogte.
Uitneembaar waterfilterVerhoogt de levensduur van de hogedrukreiniger
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|242 x 280 x 783
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Hogedrukpistool: Standaard Quick Connect
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin