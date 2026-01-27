De K 2 Home is uitgerust met een pistool, 2 lichtlopende wielen, een 4 meter lange hogedrukslang, een enkele spuitlans, een vuilfrees met een roterende puntstraal tegen het meest hardnekkige vuil en een waterfilter om de pomp te beschermen. De extra Home Kit zorgt voor een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken in huis en bevat de T 1 oppervlaktereiniger en de Patio & Deck reinigingsmiddel (500 ml). De hogedrukreiniger overtuigt bij lichte vervuiling en incidenteel gebruik in huis, bijvoorbeeld op fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.