Hogedrukreiniger K 2 HOME

De K 2 Home op wieltjes is speciaal ontworpen voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling. Dankzij de Home Kit houdt u met de terrasreiniger ook grotere oppervlakken rondom het huis eenvoudig schoon.

De K 2 Home is uitgerust met een pistool, 2 lichtlopende wielen, een 4 meter lange hogedrukslang, een enkele spuitlans, een vuilfrees met een roterende puntstraal tegen het meest hardnekkige vuil en een waterfilter om de pomp te beschermen. De extra Home Kit zorgt voor een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken in huis en bevat de T 1 oppervlaktereiniger en de Patio & Deck reinigingsmiddel (500 ml). De hogedrukreiniger overtuigt bij lichte vervuiling en incidenteel gebruik in huis, bijvoorbeeld op fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 2 HOME: Nette opberging aan de haak
Nette opberging aan de haak
Royale haak om de slang en kabels netjes aan het apparaat op te bergen.
Hogedrukreiniger K 2 HOME: Comfortabele handgreep
Comfortabele handgreep
Optimale mobiliteit dankzij wielen en ergonomische handgreephoogte.
Hogedrukreiniger K 2 HOME: Uitneembaar waterfilter
Uitneembaar waterfilter
Verhoogt de levensduur van de hogedrukreiniger
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkdruk (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Wateropbrengst (l/u) max. 360
Oppervlakteprestatie (m²/u) 20
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,4
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 4,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 242 x 280 x 783

Verpakkingsinhoud

  • Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
  • Hogedrukpistool: Standaard Quick Connect
  • Enkelvoudige spuitlans
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 4 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
  • Geïntegreerd waterfilter
Hogedrukreiniger K 2 HOME
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
Accessoires
Reinigingsmiddel