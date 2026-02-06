Hogedrukreiniger K 3 Premium Power Control Car & Home
De premiumversie van de K 3 Power Control hogedrukreiniger heeft een ingebouwde slanghaspel. De toepassingshulp geeft tips via de app - voor betere reinigingsresultaten. Incl. Car & Home Kit
Zo ziet moderne hogedrukreiniging eruit: de behulpzame toepassingshulp ondersteunt de gebruiker via de Kärcher Home & Garden-app met praktische tips voor elke reinigingssituatie - voor nog betere reinigingsresultaten met de K 3 Premium Power Control hogedrukreiniger. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Nog een praktisch kenmerk: de druk kan op de spuitlans worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd. De Car Cleaning Kit bevat een wasborstel en een foam jet die zorgt voor goed hechtend schuim en een maximaal vuiloplossend vermogen, evenals 500 ml autoshampoo. De Home Kit bevat de T-Racer T1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel. Het reinigingsmiddel kan snel en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde tank. Het apparaat maakt ook indruk met een ingebouwde slanghaspel, een uitschuifbare telescopische handgreep voor comfortabel transport en opslag, een standaard voor meer stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De standaard kan ook alsdraagbeugel worden gebruikt.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Slanghaspel voor comfortabel gebruikDe hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen. Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld. Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Oplossing voor een schone tank
- Schoon en comfortabel: de reinigingsmiddeltank kan worden verwijderd om te vullen.
- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
- Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|340 x 281 x 677
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q Power Control
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 7 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
