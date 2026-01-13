Hogedrukreiniger G 7.180
Zelfs zonder stopcontact in de buurt is werken met de benzine-aangedreven hogedrukreiniger G 7.180 geen probleem. De uitstekende specificaties zijn ook indrukwekkend.
Maximale flexibiliteit - zonder elektriciteit. De hogedrukreiniger G 7.180 maakt het mogelijk. Dankzij de krachtige benzinemotor is de hogedrukreiniger niet afhankelijk van een stroomvoorziening. De nieuwe spuitlans brengt je reinigingservaring naar een hoger niveau. Het stevige frame en de grote wielen maken de G 7.180 ook geschikt voor gebruik in uitdagend terrein. De geoptimaliseerde functies en de nieuwe accessoires hebben de vorige G-reeks aanzienlijk verbeterd. De G 7.180 - ideaal voor terrassen, opritten, aanhangwagens, vrachtwagens en nog veel meer.
Kenmerken en voordelen
Inklapbaar frameHet inklapbare frame maakt de G 7.180 licht en eenvoudig op te bergen
Nieuwe accessoiresDe nieuwe en verbeterde accessoires zorgen voor een nog krachtigere en eenvoudigere reiniging.
Afneembare reinigingsmiddeltankDe afneembare tank voor reinigingsmiddel maakt het vullen met reinigingsmiddel eenvoudig. De tank is eenvoudig schoon te maken.
Extra grote wielen
- De extra grote wielen maken hem ook geschikt voor gebruik op uitdagend terrein.
Automatische choke
- Begin gewoon te reinigen dankzij de automatische choke.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Wateropbrengst (l/u)
|590
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (per uur)
|max. 4,7
|Type aandrijving
|Benzine
|Cilinderinhoud (cm³)
|160
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|36,5
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|29,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|570 x 500 x 920
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukslang: 10 m
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
Toepassingen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Boten
- Campers en caravans
- Opritten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen G 7.180
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.