Hogedrukreiniger K 2 Classic Car
Ultracompact, gemakkelijk te vervoeren en eenvoudig op te bergen: de K 2 Classic Car hogedrukreiniger is bij uitstek geschikt voor lichtere vervuilingen in en om het huis. Autoreinigingsset inbegrepen.
Compact ontwerp gecombineerd met efficiënte (reinigings)kracht: de K 2 Classic Car is gemakkelijk te hanteren, draagbaar en flexibel en biedt toch de volledige kracht van een hogedrukreiniger. Het apparaat kan vrijwel altijd en overal gemakkelijk worden opgeborgen om ruimte te besparen, en de hogedrukslang kan moeiteloos op de voorklep worden opgeborgen. De Car Cleaning Kit bevat een wasborstel voor het effectief verwijderen van vieze aanslag op het voertuig, evenals een schuimstraal en autoshampoo (500 ml). Het apparaat wordt geleverd met een Quick Connect-pistool, een hogedrukslang van 3 meter, een enkele spuitlans, een vuilfrees en een waterfilter. Dit maakt de K 2 Classic Car ideaal voor incidenteel gebruik en lichtere vervuiling van tuinmeubelen en tuingereedschap, fietsen en elders in huis. De oppervlakteprestatie bedraagt 20 m²/u.
Kenmerken en voordelen
Slangopbergsystemen op de voorkantDe slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
Ligt comfortabel in de handHet apparaat is gemakkelijk te vervoeren. Wanneer de draagbeugel niet nodig is, verdwijnt deze in de behuizing.
Gemakkelijk verbindenDe hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|178 x 219 x 415
Verpakkingsinhoud
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 3 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Kleine auto's