Compact ontwerp gecombineerd met efficiënte (reinigings)kracht: de K 2 Classic Car is gemakkelijk te hanteren, draagbaar en flexibel en biedt toch de volledige kracht van een hogedrukreiniger. Het apparaat kan vrijwel altijd en overal gemakkelijk worden opgeborgen om ruimte te besparen, en de hogedrukslang kan moeiteloos op de voorklep worden opgeborgen. De Car Cleaning Kit bevat een wasborstel voor het effectief verwijderen van vieze aanslag op het voertuig, evenals een schuimstraal en autoshampoo (500 ml). Het apparaat wordt geleverd met een Quick Connect-pistool, een hogedrukslang van 3 meter, een enkele spuitlans, een vuilfrees en een waterfilter. Dit maakt de K 2 Classic Car ideaal voor incidenteel gebruik en lichtere vervuiling van tuinmeubelen en tuingereedschap, fietsen en elders in huis. De oppervlakteprestatie bedraagt 20 m²/u.