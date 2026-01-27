Met de K 3 hogedrukreiniger behoort vuil tot het verleden. Dankzij de 6 meter lange hogedrukslang is de hogedrukreiniger perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft hij een sprankelende glans aan kleine tuinoppervlakken en terrassen, maar ook aan tuinmeubelen en auto's. Dankzij de Vario Power Spuitlans (VPS) kan de waterdruk met een simpele draaiende beweging eenvoudig worden aangepast aan de ondergrond. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los en de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 3 hogedrukreiniger gemakkelijk te vervoeren naar de plek waar hij nodig is.