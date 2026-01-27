Hogedrukreiniger K 3
Op de K 3 hogedrukreiniger kun je altijd rekenen: de trouwe assistent is zeer geschikt voor licht vuil op kleinere tuinoppervlakken en terrassen, tuinmeubelen, auto's, enz.
Met de K 3 hogedrukreiniger behoort vuil tot het verleden. Dankzij de 6 meter lange hogedrukslang is de hogedrukreiniger perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft hij een sprankelende glans aan kleine tuinoppervlakken en terrassen, maar ook aan tuinmeubelen en auto's. Dankzij de Vario Power Spuitlans (VPS) kan de waterdruk met een simpele draaiende beweging eenvoudig worden aangepast aan de ondergrond. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los en de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 3 hogedrukreiniger gemakkelijk te vervoeren naar de plek waar hij nodig is.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Eenvoudig te manoeuvreren.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Terrassen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Auto's
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen