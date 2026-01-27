Hogedrukreiniger K 7 Power Flex
Voor meer vermogen: de K 7 Power Flex hogedrukreiniger met PremiumFlex slang, G 180 Q spuitpistool, geschikt voor hardnekkig vuil op terrassen, paden en auto's.
Met de hogedrukreiniger K 7 Power Flex kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. De in de Kärcher Home & Garden-app geïntegreerde toepassingsadviseur helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. De K 7 Power Flex is uitgerust met een watergekoelde motor en is ontworpen voor frequente reiniging en voor het aanpakken van hardnekkig vuil dat zich vaak ophoopt op bijvoorbeeld paden, zwembaden, fietsen of grote auto's. Het uitgebreide assortiment omvat een spuitpistool met een praktische Quick Connect-adapter via een PremiumFlex-hogedrukslang, een betrouwbaar waterfilter dat de pomp beschermt, een Vario Power-spuitlans (VPS) en een vuilfrees met een roterende puntstraal. De drukinstelling op de VPS kan met een eenvoudige draaibeweging worden aangepast en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het hardnekkigste vuil. Andere uitrustingsdetails zijn het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de aluminium telescopische handgreep en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Telescoopsteel van hoogwaardig aluminiumDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteemDankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|23
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|458 x 330 x 669
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Variopower Jet
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Schuttingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Auto's
- Campers en caravans
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair