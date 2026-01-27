Het compacte ontwerp gecombineerd met de volledige kracht van een hogedrukreiniger: de K 3 Classic Car overtuigt over de hele linie. De extra Car Cleaning Kit maakt het reinigen van voertuigen effectiever en bevat een wasborstel om de grijze film te verwijderen en een schuimstraal die goed hechtend schuim en maximaal vuiloplossend vermogen levert, evenals 500 ml autoshampoo. Bovendien zorgt de aluminium telescopische handgreep ervoor dat hij ruimtebesparend kan worden opgeborgen en dat hij uiterst draagbaar en flexibel is. Met een Quick Connect-pistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power-spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 3 Classic Car ideaal voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling van tuinmeubelen en tuingereedschap, fietsen en rond de tuin, De oppervlakteprestatie bedraagt 25 m²/u.