Hogedrukreiniger K 3 Classic Car
Nog indrukwekkender bij lichtere vervuiling: de compacte en ruimtebesparende K 3 Classic Car hogedrukreiniger met telescoopsteel is bijzonder effectief voor het reinigen van auto's.
Het compacte ontwerp gecombineerd met de volledige kracht van een hogedrukreiniger: de K 3 Classic Car overtuigt over de hele linie. De extra Car Cleaning Kit maakt het reinigen van voertuigen effectiever en bevat een wasborstel om de grijze film te verwijderen en een schuimstraal die goed hechtend schuim en maximaal vuiloplossend vermogen levert, evenals 500 ml autoshampoo. Bovendien zorgt de aluminium telescopische handgreep ervoor dat hij ruimtebesparend kan worden opgeborgen en dat hij uiterst draagbaar en flexibel is. Met een Quick Connect-pistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power-spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 3 Classic Car ideaal voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling van tuinmeubelen en tuingereedschap, fietsen en rond de tuin, De oppervlakteprestatie bedraagt 25 m²/u.
Kenmerken en voordelen
Slangopbergsystemen op de voorkantDe slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Reinigingsmiddel gebruikZuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Verpakkingsinhoud
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.