Hogedrukreiniger K 3 Power Control Car
K 3 Power Control Car hogedrukreiniger met G 120 Q Power Control spuitpistool. Met app-hulp, die praktische tips geeft voor nog efficiëntere reinigingsresultaten. Incl. Car Cleaning Kit.
Dankzij de praktische toepassingshulp in de Home & Garden-app, die de hogedrukreiniger K 3 Power Control Car kan ondersteunen, maakt Kärcher nog betere reinigingsresultaten mogelijk - en wordt de gebruiker een reinigingsdeskundige. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het juiste drukniveau voor de toepassing kan op de spuitlans worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd - voor de ideale druk op elk oppervlak. Het reinigingsmiddel kan snel, eenvoudig en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde reinigingsmiddeltank. De K 3 Power Control Car maakt ook indruk met een uitschuifbare telescoopsteel voor comfortabel transport en opslag, een standaard voor meer stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De standaard kan worden gebruikt als draagbeugel, zodat je het apparaat gemakkelijk kunt opbergen en tillen. De Car Cleaning Kit bevat een wasborstel en een foam jet die zorgt voor goed hechtend schuim en een maximaal vuil oplossend vermogen, evenals 500 ml autoshampoo.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
In hoogte verstelbare telescoopsteelComfortabele hoogte voor vervoer. Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.
Oplossing voor een schone tank
- Schoon en comfortabel: de reinigingsmiddeltank kan worden verwijderd om te vullen.
- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
- Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|297 x 280 x 677
Verpakkingsinhoud
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q Power Control
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 7 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Afneembaar reinigingsmiddelreservoir
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 3 Power Control Car
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.