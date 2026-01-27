Razendsnel: de K 2 Upright hogedrukreiniger met enkelvoudige spuitlans en vuilfrees met roterende puntstraal verwijdert in een mum van tijd vuil op voertuigen, trappen, tuingereedschap en tuinmeubilair. Het compacte apparaat is ideaal voor alle incidentele schoonmaakklussen rondom je huis. De vlakstraal op de meegeleverde enkele spuitlans zorgt voor gerichte reinigingsresultaten op oppervlakken met contouren. De roterende straal van de vuilfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draaggreep kun je de K 2 Upright eenvoudig overal naartoe vervoeren. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat dankzij de snelkoppeling de vier meter lange hogedrukslang in en uit het apparaat kan worden geklikt en de koppeling van het pistool eenvoudig is. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig op de K 2 zelf worden opgeborgen.