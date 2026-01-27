Hogedrukreiniger K 2 Upright
De K 2 Upright van Kärcher is de perfecte hogedrukreiniger voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling van bijvoorbeeld fietsen en/of tuingereedschap en tuinmeubilair.
Razendsnel: de K 2 Upright hogedrukreiniger met enkelvoudige spuitlans en vuilfrees met roterende puntstraal verwijdert in een mum van tijd vuil op voertuigen, trappen, tuingereedschap en tuinmeubilair. Het compacte apparaat is ideaal voor alle incidentele schoonmaakklussen rondom je huis. De vlakstraal op de meegeleverde enkele spuitlans zorgt voor gerichte reinigingsresultaten op oppervlakken met contouren. De roterende straal van de vuilfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draaggreep kun je de K 2 Upright eenvoudig overal naartoe vervoeren. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat dankzij de snelkoppeling de vier meter lange hogedrukslang in en uit het apparaat kan worden geklikt en de koppeling van het pistool eenvoudig is. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig op de K 2 zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Compact en lichtgewicht apparaatVoor eenvoudig, ruimtebesparend opbergen, ook in een klein zijvertrek. Kan met slechts één hand worden gedragen.
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimdDe slang, spuitlansen en spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|189 x 252 x 445
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Terrassen
- Kleine auto's
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen