Hogedrukreiniger K 4 WCM Premium (CEM)
Krachtige reiniging: De K 4 WCM Premium met watergekoelde motor is ideaal voor middelzwaar vuil op terrassen, tuinmeubels en auto's. Inclusief slanghaspel.
De K 4 WCM Premium scoort met een krachtige watergekoelde motor die wordt gekenmerkt door een lange levensduur. De hogedrukreiniger met een hogedrukslang van 6 meter is gemaakt voor incidenteel gebruik en middelzware vervuiling. Dankzij de Vario Power-straalbuis (VPS) en vuilfrees kunnen terrassen, tuinmeubels en auto's naar behoefte worden gereinigd. De waterdruk kan precies worden aangepast aan het betreffende reinigingsobject door simpelweg aan de VPS te draaien. En de vuilfrees met roterende puntstraal zorgt voor een compromisloos reinigingssucces, zelfs bij hardnekkig vuil. Dankzij de geïntegreerde slanghaspel is het opbergen van de hogedrukslang kinderspel, en alle andere meegeleverde accessoires kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp betrouwbaar tegen vuildeeltjes.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Slanghaspel voor praktisch gebruikNetjes en ruimtebesparend opbergen: met de praktische slanghaspel is de hogedrukslang optimaal beschermd en gemakkelijk toegankelijk. Berg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|369 x 389 x 901
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Trapjes en stoepen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen