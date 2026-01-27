De K 4 WCM Premium scoort met een krachtige watergekoelde motor die wordt gekenmerkt door een lange levensduur. De hogedrukreiniger met een hogedrukslang van 6 meter is gemaakt voor incidenteel gebruik en middelzware vervuiling. Dankzij de Vario Power-straalbuis (VPS) en vuilfrees kunnen terrassen, tuinmeubels en auto's naar behoefte worden gereinigd. De waterdruk kan precies worden aangepast aan het betreffende reinigingsobject door simpelweg aan de VPS te draaien. En de vuilfrees met roterende puntstraal zorgt voor een compromisloos reinigingssucces, zelfs bij hardnekkig vuil. Dankzij de geïntegreerde slanghaspel is het opbergen van de hogedrukslang kinderspel, en alle andere meegeleverde accessoires kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp betrouwbaar tegen vuildeeltjes.