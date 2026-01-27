Met de K 3 Car hogedrukreiniger behoort vuil tot het verleden. Dankzij de 6 meter lange hogedrukslang is het apparaat perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft een sprankelende glans aan kleine tuinoppervlakken en terrassen, maar ook aan tuinmeubelen en auto's. De Car Cleaning Kit bevat een wasborstel om de grijze film te verwijderen en een schuimstraal die goed hechtend schuim en maximaal vuiloplossend vermogen levert, evenals 500 ml autoshampoo. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk met een simpele draaiende beweging eenvoudig worden aangepast aan de ondergrond. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los en de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 3 Car hogedrukreiniger eenvoudig te vervoeren naar de plek waar hij nodig is.