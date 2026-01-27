Hogedrukreiniger K 3 Car
Je kunt altijd rekenen op de K 3 Car hogedrukreiniger: hij is zeer geschikt voor licht vuil op kleinere tuinoppervlakken en terrassen, tuinmeubelen, auto's, enz. Inclusief autoreinigingsset.
Met de K 3 Car hogedrukreiniger behoort vuil tot het verleden. Dankzij de 6 meter lange hogedrukslang is het apparaat perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft een sprankelende glans aan kleine tuinoppervlakken en terrassen, maar ook aan tuinmeubelen en auto's. De Car Cleaning Kit bevat een wasborstel om de grijze film te verwijderen en een schuimstraal die goed hechtend schuim en maximaal vuiloplossend vermogen levert, evenals 500 ml autoshampoo. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk met een simpele draaiende beweging eenvoudig worden aangepast aan de ondergrond. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los en de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 3 Car hogedrukreiniger eenvoudig te vervoeren naar de plek waar hij nodig is.
Kenmerken en voordelen
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Eenvoudig te manoeuvreren.
Quick Connect systeemDe hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Verpakkingsinhoud
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Schuimsproeier
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Terrassen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Auto's
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen