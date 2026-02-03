Hogedrukreiniger K 2 Premium Horizontal VPS
Klein en ruimtebesparend: De K 2 Premium Horizontaal is de hogedrukreiniger voor incidenteel gebruik op lichte vervuiling, bijv. op fietsen, tuingereedschap en meubels.
Schoon in een handomdraai: De bijzonder kleine en ruimtebesparende K 2 horizontale hogedrukreiniger verwijdert vuil van kleine oppervlakken en voertuigen, tuingereedschap en meubels in een handomdraai. Het apparaat is ideaal voor alle occasionele reinigingsklussen in en rond het huis. Dankzij de Vario Power-straalbuis (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden geregeld en aangepast aan het betreffende oppervlak door er gewoon aan te draaien. Dankzij het lage gewicht en de geïntegreerde, handige draaggreep kan de K 2 Horizontaal eenvoudig worden vervoerd naar de plaats van gebruik. Het Quick Connect systeem zorgt voor extra gemak: de 4 meter lange hogedrukslang wordt eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool geklikt met behulp van de snelkoppeling. Het pistool en de straalpijp worden handig opgeborgen op het apparaat. De kabel is slim om de basis van het apparaat gewikkeld
Kenmerken en voordelen
Ultracompact ruimtebesparend apparaatVoor eenvoudig, ruimtebesparend opbergen, ook in een klein zijvertrek. Kan met slechts één hand worden gedragen.
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk ( /bar)
|20 / max. 110
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 197 x 264
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
- Kabelopberging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Premium Horizontal VPS
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.