Hogedrukreiniger K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex

K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex: hogedrukreiniger met Bluetooth, toepassingshulp via app, Boost-functie voor extra vermogen, G 180 Q Smart Control-spuitpistool, 3-in-1 Multi Jet-spuitlans en ingebouwde slanghaspel.

De hogedrukreiniger K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex kan eenvoudig via Bluetooth met je smartphone worden verbonden. Dit betekent dat de gebruiker via de Kärcher Home & Garden-app wordt ondersteund met praktische tips, trucs en instellingen voor veel schoonmaaksituaties en schoonmaakobjecten. De app biedt handige functies zoals de toepassingshulp voor nog betere reinigingsresultaten, montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher-serviceportaal. Het toestel heeft een Boost-modus voor extra kracht om hardnekkig vuil aan te pakken. Ook het spuitpistool G 180 Q Smart Control met LCD-display en de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans bieden maximale controle: de druk wordt direct op het spuitpistool ingesteld of met de toepassingshulp op het spuitpistool overgedragen via de app. Op het LCD-display kun je zien welk drukniveau is ingesteld, of de Boost-modus kan worden geactiveerd of dat het apparaat nog in de inactieve modus staat. De 10 meter lange PremiumFlex hogedrukslang voorkomt knopen tijdens het gebruik dankzij het anti-twist systeem. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer de ingebouwde slanghaspel voor comfortabel gebruik, het Plug ’n’ Clean-reinigingsmiddelsysteem, de hoogwaardige aluminium telescopische handgreep en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.

Kenmerken en voordelen
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-app
  • Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
  • Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
  • De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Boost-modus voor extra kracht om vuil aan te pakken
  • Met extra kracht verhoogt de boost-modus de reinigingsefficiëntie en bespaart tijd.
  • Zorgt voor een krachtige vlekverwijdering bij hardnekkig vuil.
Smart Control-spuitpistool en 3-in-1 Multi Jet-spuitlans
  • Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel.
  • De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen.
  • Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex®-slang met anti-twist systeem
  • Eenvoudig op- en afrollen zonder knopen.
  • Het PVC-vrije materiaal en de speciale constructie van de PremiumFlex®-slang zorgen voor de nodige flexibiliteit.
  • Geen gevaar meer op struikelen: de slang draait niet meer rond en blijft flexibel voor elke toepassing.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Wateropbrengst (l/u) max. 600
Oppervlakteprestatie (m²/u) 60
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 60
Vermogen (kW) 3
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 17,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 23
Afmetingen (L × B × H) (mm) 459 x 330 x 666

Verpakkingsinhoud

  • Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
  • 3-in-1 Multi Jet
  • Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex Anti-Twist
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
  • Geïntegreerd opbergnet
  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
  • Telescoopgreep
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerd waterfilter
  • Verbinding via Bluetooth
  • Bediening via app
  • Slimme diensten / functies in de app
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Kleine auto's
  • Trapjes en stoepen
  • Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Campers en caravans
Accessoires
Reinigingsmiddel
