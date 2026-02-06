Hogedrukreiniger K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
Voor meer prestatie: de K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster hogedrukreiniger met PremiumFlex slang, G 180 Q Smart Control spuitpistool, ingebouwde slanghaspel en eco!Booster Kit.
Dankzij geïntegreerde Bluetooth kan de K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster hogedrukreiniger worden verbonden met de Kärcher Home & Garden app. De app biedt veel handige functies, zoals de toepassingsadviseur met handige tips en trucs, montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt ook over een boostmodus voor extra vermogen, een G 180 Q Smart Control spuitpistool met LCD-scherm en de 3-in-1 Multi Jet spuitlans. De druk wordt op het spuitpistool zelf ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur vanuit de app naar het spuitpistool overgebracht. Op het LCD-scherm kan worden gecontroleerd welk drukniveau is ingesteld. Andere uitrustingsdetails zijn de ingebouwde slanghaspel, het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem, de PremiumFlex hogedrukslang, de aluminium telescoopsteel en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Inclusief eco!Booster Kit met eco!Booster en 1 liter universele reiniger. De eco!Booster is ideaal voor kwetsbare oppervlakken en bespaart water, energie en tijd dankzij een 50 procent hogere reinigingsprestatie in vergelijking met de vlakstraal.
Kenmerken en voordelen
Smart Control pistool met boostmodus en 3-in-1 multi-jet spuitlansHogedrukpistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht tegen hardnekkig vuil. De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Met de eco! booster: 50 % hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakke straal, 50 % hogere water- en energie-efficiëntie*.Grondig, snel en duurzamer schoonmaken. Water- en energiebesparing
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Waargenomen volumereductie
- Aangenaam geluid van de toepassing**
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|417 x 306 x 584
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Terrassen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Schuttingen
- Gevel
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Auto's
- Campers en caravans
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.