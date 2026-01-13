Hogedrukreiniger K 5 Compact Home
De K5 Compact Home met watergekoelde motor is eenvoudig op te bergen en te vervoeren. Hogedrukreiniger inclusief Home Kit met T 5 terrasreiniger & 1 l steen- en gevelreiniger.
De K5 Compact Home is ideaal voor incidenteel gebruik met matige vervuiling rond huis. Van fietsen tot stenen muren en SUV's, de hogedrukreiniger met zijn krachtige watergekoelde motor zorgt voor schone resultaten. De Home Kit met de 3-in-1 steen- en gevelreiniger (1 l) en de T 5 oppervlaktereiniger zorgt voor een spatvrije en zeer effectieve reiniging van egale oppervlakken. Daarnaast beschikt het apparaat over een pistool met Quick Connect-snelkoppeling en een 8 m lange hogedrukslang. Op de VPS (Vario Power spuitlans) is de druk in een mum van tijd op de juiste sterkte in te stellen. De vuilfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil. En een waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes. Door de onafhankelijke SLG Prüf- und Zertifizierungs GmBh is de Kärcher K 5 hogedrukreiniger als meest efficiënt getest! Vergeleken met andere merken heeft Kärcher de breedste en dus de meest efficiënte reiniging straal. Een robuuste pomp met aluminium componenten zorgt voor een maximale waterdruk van 145 bar bij een wateropbrengst van 500 l/u. Deze combinatie maakt een grondige en tijdbesparende reiniging mogelijk, en dus ook een lager water- en energieverbruik.
Kenmerken en voordelen
OpbergconceptDe slang kan worden opgewikkeld en met een rubberen band vastgezet worden die voor het volgende gebruik snel verwijderd kan worden.
Watergekoelde motor en indrukwekkende prestatiesDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Aanzuiging van reinigingsmiddel
- Uitgerust met een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|354 x 308 x 520
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Campers en caravans
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Compact Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.