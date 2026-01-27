Voor nog meer controle in veel reinigingssituaties en voor verschillende reinigingsobjecten wordt de gebruiker via de Kärcher Home & Garden-app geholpen met tips en trucs van de toepassingshulp. Deze hulp beschrijft het optimale drukniveau voor het geselecteerde reinigingsobject. De druk is handmatig in te stellen door de Vario Power spuitlans te draaien. De app biedt ook andere handige functies, zoals montagehandleidingen, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat maakt verder indruk met het G 160 Q Power Control-spuitpistool en de vuilfrees. Incl. Car & Home Kit met T-Racer T5 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steenreiniger, foam jet, roterende wasborstel en 1 liter autoshampoo. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer het Plug 'n' Clean-systeem voor het snel en schoon wisselen van het reinigingsmiddel, de aluminium telescopische handgreep voor comfortabel transport en ruimtebesparende opslag, het Quick Connect-systeem voor moeiteloos en tijdbesparend aansluiten en loskoppelen van het reinigingsmiddel. hogedrukslang van en naar het apparaat en het spuitpistool, evenals de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Door de onafhankelijke SLG Prüf- und Zertifizierungs GmBh is de Kärcher K 5 hogedrukreiniger als meest efficiënt getest! Vergeleken met andere merken heeft Kärcher de breedste en dus de meest efficiënte reiniging straal. Een robuuste pomp met aluminium componenten zorgt voor een maximale waterdruk van 145 bar bij een wateropbrengst van 500 l/u. Deze combinatie maakt een grondige en tijdbesparende reiniging mogelijk, en dus ook een lager water- en energieverbruik.