Hogedrukreiniger K 2 Power Control Home
Met ondersteuning van de toepassingshulp in de app - de Kärcher K 2 Power Control Home hogedrukreiniger voor het reinigen van zaken als fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen, inclusief Home Kit met terrasreiniger en reinigingsmiddel.
De Kärcher Home & Garden-app maakt van elke gebruiker een schoonmaakexpert - en maakt grondigere schoonmaakresultaten mogelijk met de Kärcher K 2 Power Control Home hogedrukreiniger. De app bevat de handige toepassingshulp die de gebruiker bij elke schoonmaaktaak met praktische tips en trucs helpt. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher Service Portal. De K 2 Power Control Home inclusief Home Kit met de T-Racer T1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel zorgt voor een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken. Het apparaat is uitgerust met een hogedrukpistool en twee spuitlansen met een Quick Connect-adapter. Het drukniveau kan direct op de Click Vario Power spuitlans worden ingesteld - voor maximale controle bij elke reinigingstaak. Verder heeft het apparaat een in hoogte verstelbare telescoopsteel voor comfortabel transport en opslag, een zuigslang voor moeiteloos aanbrengen van reinigingsmiddelen, praktische houders voor accessoires, een hogedrukpistool en stroomkabel en een 5 meter lange hogedrukslang.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Pistool en lansen met Quick ConnectEenvoudig plaatsen en draaien - er zijn twee verschillende spuitlansen verkrijgbaar. Optimale drukinstelling: keuze uit 3 drukniveaus, evenals reinigingsmiddelniveau. Eenvoudige bediening: symbolen op de spuitlansen geven de instellingen weer.
In hoogte verstelbare telescoopsteelComfortabele hoogte voor vervoer. Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.
Geïntegreerde aanzuigslang
- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Makkelijk te gebruiken. Zuigslang voor het gebruik van reinigingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|246 x 280 x 586
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Hogedrukpistool: G 135 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 5 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Power Control Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.