Met de hogedrukreiniger K 7 Premium Power Flex kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. De in de Kärcher Home & Garden-app geïntegreerde toepassingsadviseur helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Het apparaat is uitgerust met een watergekoelde motor voor een lange levensduur en is ontworpen voor frequente reiniging en voor het aanpakken van hardnekkig vuil dat zich vaak op paden, zwembaden, fietsen of grote auto's ophoopt. Het assortiment omvat een spuitpistool met een praktische Quick Connect-adapter via een PremiumFlex-hogedrukslang, een betrouwbaar waterfilter dat de pomp beschermt, een Vario Power-spuitlans (VPS) en een vuilfrees met een roterende puntstraal. De drukinstelling op de VPS kan met een eenvoudige draaibeweging worden aangepast en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het hardnekkigste vuil. Andere uitrustingsdetails zijn de ingebouwde slanghaspel, het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de aluminium telescopische handgreep en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.