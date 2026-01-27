Of het nu gaat om vuile traptreden, tuingereedschap of tuinmeubilair, de K 2 Universal One Jet hogedrukreiniger met enkele spuitlans maakt ze in een oogwenk schoon. Het compacte apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rond huis. De vlakke straal op de meegeleverde enkele spuitlans garandeert een gerichte reiniging. Dankzij het lage gewicht en de ingebouwde, handige draaggreep, kun je de K 2 Universal One Jet gemakkelijk vervoeren naar waar je hem nodig hebt. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat de snelkoppeling ervoor zorgt dat de drie meter lange hogedrukslang kan worden aangesloten op en losgekoppeld van het apparaat en het pistool eenvoudig kan worden geactiveerd. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig worden opgeborgen op de K 2 Universal One Jet. Dit wordt mogelijk gemaakt door de slimme beugels op het apparaat. Zelfs de stroomkabel kan netjes worden opgeborgen in de geïntegreerde kabelsleuf.