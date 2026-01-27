Hogedrukreiniger K 2 Universal One Jet
De K 2 Universal One Jet hogedrukreiniger is ontworpen voor incidenteel gebruik en verwijdert betrouwbaar licht vuil in en rond het huis.
Of het nu gaat om vuile traptreden, tuingereedschap of tuinmeubilair, de K 2 Universal One Jet hogedrukreiniger met enkele spuitlans maakt ze in een oogwenk schoon. Het compacte apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rond huis. De vlakke straal op de meegeleverde enkele spuitlans garandeert een gerichte reiniging. Dankzij het lage gewicht en de ingebouwde, handige draaggreep, kun je de K 2 Universal One Jet gemakkelijk vervoeren naar waar je hem nodig hebt. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat de snelkoppeling ervoor zorgt dat de drie meter lange hogedrukslang kan worden aangesloten op en losgekoppeld van het apparaat en het pistool eenvoudig kan worden geactiveerd. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig worden opgeborgen op de K 2 Universal One Jet. Dit wordt mogelijk gemaakt door de slimme beugels op het apparaat. Zelfs de stroomkabel kan netjes worden opgeborgen in de geïntegreerde kabelsleuf.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde kabelsleufStroomkabel kan netjes en ruimtebesparend worden opgeborgen.
Handige opbergruimte voor accessoiresDe hogedrukslang, spuitlans en spuitpistool kunnen eenvoudig worden opgeborgen door ze aan het apparaat te bevestigen.
Quick Connect systeemDe hogedrukslang kan eenvoudig en snel op het apparaat en het pistool worden aangesloten/losgekoppeld.
Compact formaat en lichtgewicht
- Apparaat kan gemakkelijk worden gedragen en vervoerd.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|110 / 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|182 x 280 x 390
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Hogedrukslang: 3 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair