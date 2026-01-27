Hogedrukreiniger K 5 Classic
De K5 Classic hogedrukreiniger, inclusief innovatief slangopbergsysteem, is gemakkelijk te vervoeren en op te bergen, waardoor hij bij uitstek geschikt is voor regelmatig gebruik bij het aanpakken van middelmatig vuil.
De K5 Classic combineert maximaal gemak met vol vermogen. Dankzij het innovatieve slangopbergconcept kan de hogedrukslang na gebruik eenvoudig en veilig om de voorklep worden gewikkeld. Dankzij de compacte afmetingen is het hele apparaat gemakkelijk te vervoeren en overal op te bergen: op een plank of in de kofferbak van de auto. Een in hoogte verstelbare telescoopsteel zorgt voor nog meer gemak tijdens het werken. Verder is hij uitgerust met een Quick Connect-pistool, een hogedrukslang van 8 meter, een Vario Power-spuitlans (VPS), een vuilfrees en een waterfilter. De K5 Classic hogedrukreiniger is met zijn universele motor en een oppervlakteprestatie van 40 m²/u bij uitstek geschikt voor regelmatig gebruik bij de aanpak van middelmatige vervuiling.
Kenmerken en voordelen
Slangopbergsystemen op de voorkantDe slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Reinigingsmiddel gebruikZuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|188 x 252 x 445
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescoopgreep
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gevel
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.