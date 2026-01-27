Hogedrukreiniger K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster – extra stille, compacte en krachtige hogedrukreiniger. Inclusief flexibele hogedrukslang, Foam Jet, Vario Power spuitlans, vuilfrees en revolutionaire eco!Booster.
Of je nu een modderige vloer, een vuile achterklep of smerig tuinmeubilair schoonmaakt – de K Silent eco!Booster van Kärcher verwijdert matige vervuiling in een mum van tijd. De innovatieve stille technologie vermindert het waargenomen geluidsniveau met 50 procent in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Zo kunt je met hoge druk reinigen zonder je gezin of buren te storen. De drie meegeleverde spuitlansen bieden voor elke reinigingsklus de perfecte oplossing. Met de Vario Power spuitlans kan de druk nauwkeurig worden aangepast aan elk oppervlak. De eco!Booster is ideaal voor kwetsbare oppervlakken en bespaart dankzij 50 procent meer reinigingsvermogen in vergelijking met de vlakstraal water, energie en tijd. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert grondige reinigingsresultaten bij hardnekkig vuil. Tot de leveringsomvang behoren ook een spuitpistool, een 6 meter lange PremiumFlex hogedrukslang en een Foam Jet. Door zijn compacte afmetingen kan de K Silent eco!Booster binnen en buiten worden opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve stille technologieVijftig procent vermindering van het waargenomen geluidsniveau in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Prettiger geluid in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse.
PremiumFlex hogedrukslangWikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Compact en lichtgewicht apparaatKan gemakkelijk zowel binnen als buiten worden opgeborgen. Gemakkelijk te vervoeren voor flexibele reiniging.
Handige opbergruimte voor accessoires
- De slang, spuitlansen en spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
Praktische opberging voor de kabel
- Wind en wikkel de stroomkabel snel en gemakkelijk op.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk ( /bar)
|20 / max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|313 x 262 x 419
Verpakkingsinhoud
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 6 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Geïntegreerd waterfilter
- Kabelopberging
Videos
Toepassingen
- Balkons
- Muggennet
- Kleine auto's
- Fietsen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K Silent eco!Booster
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.