Of het nu gaat om treden bedekt met mos, door weer versleten muren of vies tuingereedschap, de K 2 Universal Home hogedrukreiniger met zijn vuilfrees zal ze in een oogwenk reinigen. Het compacte apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rond huis en op het erf. Schoonmaken was nog nooit zo eenvoudig. Zelfs bij het reinigen van grotere oppervlakken: de T-Racer-oppervlaktereiniger voor spatvrije reiniging in combinatie met het Patio & Deck-reinigingsmiddel (0,5 liter) laat deze glanzend achter - en deze zijn ook inbegrepen. Dankzij het lage gewicht en de ingebouwde, handige draaggreep kun je de K 2 Universal Home gemakkelijk naar waar je hem nodig hebt vervoeren. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat de snelkoppeling ervoor zorgt dat de drie meter lange hogedrukslang kan worden aangesloten op en losgekoppeld van het apparaat en eenvoudig het pistool kan activeren. Dankzij de slimme beugels kun je de accessoires aan de K 2 Universal Home bevestigen en op deze manier eenvoudig opbergen. Zelfs de stroomkabel kan netjes worden opgeborgen in de geïntegreerde kabelsleuf.