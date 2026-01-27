Hogedrukreiniger K 2 universal Home
De K 2 Universal Home hogedrukreiniger is ontworpen voor incidenteel gebruik en verwijdert betrouwbaar licht vuil rondom het huis. Inclusief terrasreiniger en reinigingsmiddel.
Of het nu gaat om treden bedekt met mos, door weer versleten muren of vies tuingereedschap, de K 2 Universal Home hogedrukreiniger met zijn vuilfrees zal ze in een oogwenk reinigen. Het compacte apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rond huis en op het erf. Schoonmaken was nog nooit zo eenvoudig. Zelfs bij het reinigen van grotere oppervlakken: de T-Racer-oppervlaktereiniger voor spatvrije reiniging in combinatie met het Patio & Deck-reinigingsmiddel (0,5 liter) laat deze glanzend achter - en deze zijn ook inbegrepen. Dankzij het lage gewicht en de ingebouwde, handige draaggreep kun je de K 2 Universal Home gemakkelijk naar waar je hem nodig hebt vervoeren. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat de snelkoppeling ervoor zorgt dat de drie meter lange hogedrukslang kan worden aangesloten op en losgekoppeld van het apparaat en eenvoudig het pistool kan activeren. Dankzij de slimme beugels kun je de accessoires aan de K 2 Universal Home bevestigen en op deze manier eenvoudig opbergen. Zelfs de stroomkabel kan netjes worden opgeborgen in de geïntegreerde kabelsleuf.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde kabelsleufStroomkabel kan netjes en ruimtebesparend worden opgeborgen.
Handige opbergruimte voor accessoiresDe hogedrukslang, spuitlans en spuitpistool kunnen eenvoudig worden opgeborgen door ze aan het apparaat te bevestigen.
Reinigingsmiddel gebruikZuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang kan eenvoudig en snel op het apparaat en het pistool worden aangesloten/losgekoppeld.
Compact formaat en lichtgewicht
- Apparaat kan gemakkelijk worden gedragen en vervoerd.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|110 / 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|182 x 280 x 390
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 3 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair