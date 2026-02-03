Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect Home
De K 5 Comfort Premium Connect Home (40 m²/u) met watergekoelde motor, PremiumFlex slang en haspel is ideaal voor rondom huis en bij het wassen van de auto. Incl. Home Kit en Foam Jet.
De K 5 Comfort Premium Connect Home hogedrukreiniger is uitgerust met een watergekoelde, duurzame motor die zorgt voor constante prestaties, terwijl de handige slanghaspel met PremiumFlex-slang flexibiliteit biedt. Inclusief de Home Kit met T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool verlaagt de benodigde knijpkracht merkbaar, waardoor je moeiteloos kunt werken. Het lcd-display van het spuitpistool biedt 3 drukniveaus, met eco!Mode en 2 reinigingsmiddelniveaus voor aanpassing aan verschillende reinigingstaken. De niveauregeling op het spuitpistool zorgt voor een verbeterde ergonomie tijdens het gebruik. Dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel worden aangesloten en de innovatieve 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 verschillende sproeipatronen die kunnen worden ingesteld door simpelweg aan de spuitlans te draaien. Bovendien biedt de 2-in-1 reinigingsmiddeloplossing gemak en een perfecte dosering van het reinigingsmiddel, afhankelijk van de toepassing. De druk kan op je smartphone worden aangepast via een Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden-app, die ook een geïntegreerde toepassingsadviseur en tips & trucs biedt.
Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconcept
- Het ontwerp van het apparaat is voorzien van georganiseerde kabel- en slangin- en -uitlaten. Dit zorgt voor bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen over het algemeen eenvoudiger.
- Het correct uitlijnen van de apparaten met slang- en kabelaansluitingen ten opzichte van de stroom- en waterbron maakt het reinigen aanzienlijk comfortabeler.
Comfortpistool met COMFORT!Hold en Quick Connect
- Pistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief eco!Mode ³⁾ voor een lager water- en stroomverbruik.
- COMFORT!Hold vermindert de benodigde knijpkracht merkbaar. Dit is vooral handig bij langdurig gebruik en het reinigen van grote oppervlakken.
- De 180°-verstelling van het spuitpistool zorgt voor ergonomisch reinigen en meer flexibiliteit tijdens het aanbrengen.
4-in-1 Multi Jet
- Veel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- Geen lanswissel nodig voor meer gebruiksgemak.
2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
- Innovatief reinigingsmiddelconcept biedt maximale flexibiliteit en optimale dosering voor elke reinigingsklus.
- Het reinigingsmiddel kan worden gedoseerd via het apparaat en de Multi Jet-sproeier of, voor meer schuim, via de schuimstraal inclusief reinigingsmiddeldosering.
- Handig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. De reinigingsmiddelen van Kärcher (optioneel verkrijgbaar) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten.
PremiumFlex hogedrukslang
- De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
- De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 25% gerecycled kunststof¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats. / ³⁾ In de eco!Mode-instelling/stand is het waterverbruik met 25 % en het energieverbruik met 35 % verminderd in vergelijking met de hoogste instelling (stand 3).
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4-in-1
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
- Wielen met zachte componentenoppervlakte
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Comfort Premium Connect Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.