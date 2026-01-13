Hogedrukreiniger K 4 Power Control Home
Kan optimale ondersteuning krijgen via de Kärcher Home & Garden-app incl. toepassingshulp: de K 4 Power Control hogedrukreiniger met G 160 Q Power Control spuitpistool. Inclusief Home Kit met terrasreiniger en reinigingsmiddel.
De hogedrukreiniger K 4 Power Control maakt het ongelooflijk eenvoudig om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. En dankzij de Kärcher Home & Garden-app is het ook heel eenvoudig om de juiste druk te vinden: de in de app geïntegreerde toepassingshulp ondersteunt de gebruiker met praktische tips over elke reinigingssituatie en reinigingsobject - voor perfecte reinigingsresultaten. Naast de toepassingshulp biedt de app nog andere handige functies, zoals montagehandleidingen, verzorgings- en onderhoudsinstructies en het Kärcher serviceportaal. Wanneer het juiste drukniveau is gevonden, kan dit eenvoudig worden ingesteld door de spuitlans te draaien en te controleren op het G 160 Q Power Control spuitpistool. De K 4 Power Control maakt ook indruk met het Kärcher Plug ’n’ Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze wisseling van reinigingsmiddel, een telescopische handgreep voor comfortabel transport en een parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. De Home Kit garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken in huis en bevat de T-Racer T5 oppervlaktereiniger en 1 liter Steenreiniger.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteemInnovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen. Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger. Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
In hoogte verstelbare telescoopsteel
- Comfortabele hoogte voor vervoer.
- Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|17,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|402 x 306 x 588
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Power Control Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.