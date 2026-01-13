Hogedrukreiniger K 4 Compact
Eenvoudig te vervoeren en snel op te bergen: de K 4 Compact voor incidenteel gebruik bij middelzware vervuiling. Inclusief telescoopgreep en watergekoelde motor. Oppervlakteprestatie 30 m²/u.
In de kofferbak of een rek, de hogedrukreiniger K 4 Compact past dankzij de compacte afmetingen overal moeiteloos in. De hogedrukreiniger is ook zeer praktisch in gebruik. De flexibele K 4 Compact kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt, eenvoudig worden vervoerd en snel worden opgeborgen. En het compacte apparaat biedt het volle vermogen van een hogedrukreiniger. Daarnaast kunt u de telescoopgreep instellen op een comfortabele trekhoogte. Verdere uitrusting: 2 draaggrepen, Quick Connect-pistool, 6 meter lange hogedrukslang, Vario Power-spuitlans (VPS), vuilfrees en waterfilter. De hogedrukslang en de kabel kunnen praktisch aan de frontcover worden opgehangen. De K 4 Compact met watergekoelde motor en een oppervlakteprestatie van 30 m²/u is ideaal voor incidenteel reinigen van middelzware vervuiling (kleinere auto's, schuttingen, fietsen en dergelijke).
Kenmerken en voordelen
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Watergekoelde motor en indrukwekkende prestatiesDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Slanghouder op de frontcoverDe slang kan eenvoudig aan de frontcover worden gehangen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Aanzuiging van reinigingsmiddel
- Uitgerust met een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|13,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|348 x 308 x 520
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Compact
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.