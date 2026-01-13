Hogedrukreiniger K 4 Compact

Eenvoudig te vervoeren en snel op te bergen: de K 4 Compact voor incidenteel gebruik bij middelzware vervuiling. Inclusief telescoopgreep en watergekoelde motor. Oppervlakteprestatie 30 m²/u.

In de kofferbak of een rek, de hogedrukreiniger K 4 Compact past dankzij de compacte afmetingen overal moeiteloos in. De hogedrukreiniger is ook zeer praktisch in gebruik. De flexibele K 4 Compact kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt, eenvoudig worden vervoerd en snel worden opgeborgen. En het compacte apparaat biedt het volle vermogen van een hogedrukreiniger. Daarnaast kunt u de telescoopgreep instellen op een comfortabele trekhoogte. Verdere uitrusting: 2 draaggrepen, Quick Connect-pistool, 6 meter lange hogedrukslang, Vario Power-spuitlans (VPS), vuilfrees en waterfilter. De hogedrukslang en de kabel kunnen praktisch aan de frontcover worden opgehangen. De K 4 Compact met watergekoelde motor en een oppervlakteprestatie van 30 m²/u is ideaal voor incidenteel reinigen van middelzware vervuiling (kleinere auto's, schuttingen, fietsen en dergelijke).

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 4 Compact: Telescoopgreep
Telescoopgreep
De aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Hogedrukreiniger K 4 Compact: Watergekoelde motor en indrukwekkende prestaties
Watergekoelde motor en indrukwekkende prestaties
De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Hogedrukreiniger K 4 Compact: Slanghouder op de frontcover
Slanghouder op de frontcover
De slang kan eenvoudig aan de frontcover worden gehangen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
  • Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Aanzuiging van reinigingsmiddel
  • Uitgerust met een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V/Hz) 230 / 50
Werkdruk (bar) 20 - max. 130
Wateropbrengst (l/u) 420
Oppervlakteprestatie (m²/u) 30
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,8
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 11
Gewicht inclusief verpakking (kg) 13,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 348 x 308 x 520

Verpakkingsinhoud

  • Hogedrukpistool: G 180 Q
  • Variopower Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 6 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
  • Telescoopgreep
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Kleine auto's
