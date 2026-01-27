Hogedrukreiniger K 7 Premium Power
De hogedrukreiniger K 7 Premium Power met watergekoelde motor is het ideale apparaat voor veelvuldig intensief gebruik en voor het aanpakken van aanzienlijke vervuilingen op paden, terrassen, zwembaden, op fietsen of grote voertuigen. Optimaal gebruiksgemak dankzij de ingebouwde slanghaspel.
De K 7 Premium Power is uitgerust met een watergekoelde motor voor lange levensduur en is ontworpen voor frequente reiniging, maar ook voor het omgaan met de aanzienlijke vervuilingen die vaak voorkomen op paden, terrassen, zwembaden, fietsen, grote voertuigen, enz. Het uitgebreide pakket omvat een spuitpistool met praktische Quick Connect-aansluiting via een hogedrukslang met een aanzienlijke lengte van 10 m op een handige ingebouwde haspel, een betrouwbaar waterfilter dat de pomp beschermt, een Vario Power-spuitlans (VPS) en een vuilfrees met een roterende punt straal. De drukinstelling op de VPS kan met een simpele handomdraai worden aangepast en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het meest hardnekkige vuil. De Plug &Clean Universeelreiniger rondt het omvangrijke uitrustingsprogramma af.
Kenmerken en voordelen
Telescoopsteel van hoogwaardig aluminiumDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Slanghaspel voor comfortabel gebruikDe hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteemDankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|459 x 330 x 666
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Variopower Jet
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Campers en caravans