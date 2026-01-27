Hogedrukreiniger K 7 Premium Power

De hogedrukreiniger K 7 Premium Power met watergekoelde motor is het ideale apparaat voor veelvuldig intensief gebruik en voor het aanpakken van aanzienlijke vervuilingen op paden, terrassen, zwembaden, op fietsen of grote voertuigen. Optimaal gebruiksgemak dankzij de ingebouwde slanghaspel.

De K 7 Premium Power is uitgerust met een watergekoelde motor voor lange levensduur en is ontworpen voor frequente reiniging, maar ook voor het omgaan met de aanzienlijke vervuilingen die vaak voorkomen op paden, terrassen, zwembaden, fietsen, grote voertuigen, enz. Het uitgebreide pakket omvat een spuitpistool met praktische Quick Connect-aansluiting via een hogedrukslang met een aanzienlijke lengte van 10 m op een handige ingebouwde haspel, een betrouwbaar waterfilter dat de pomp beschermt, een Vario Power-spuitlans (VPS) en een vuilfrees met een roterende punt straal. De drukinstelling op de VPS kan met een simpele handomdraai worden aangepast en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het meest hardnekkige vuil. De Plug &Clean Universeelreiniger rondt het omvangrijke uitrustingsprogramma af.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 7 Premium Power: Telescoopsteel van hoogwaardig aluminium
Telescoopsteel van hoogwaardig aluminium
De aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Hogedrukreiniger K 7 Premium Power: Slanghaspel voor comfortabel gebruik
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
Hogedrukreiniger K 7 Premium Power: Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
  • Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Wateropbrengst (l/u) max. 600
Oppervlakteprestatie (m²/u) 60
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 60
Vermogen (kW) 3
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 17,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 22
Afmetingen (L × B × H) (mm) 459 x 330 x 666

Verpakkingsinhoud

  • Hogedrukpistool: G 180 Q
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 10 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Variopower Jet
  • Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
  • Geïntegreerd opbergnet
  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
  • Telescoopgreep
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Kleine auto's
  • Trapjes en stoepen
  • Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Campers en caravans
