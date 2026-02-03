Hogedrukreiniger K 3 FJ Home
Je kunt vertrouwen op de K 3 FJ hogedrukreiniger: ideaal voor lichte vervuiling van kleine tuinoppervlakken, terrassen, tuinmeubelen enz. Incl. Home Kit & schuimsproeier.
Met de K 3 FJ Home hogedrukreiniger behoort vuil tot het verleden. Met een 6 meter lange hogedrukslang is de reiniger ideaal voor occasioneel gebruik rondom het huis en zorgt hij voor glanzende oppervlakken, van kleine tuinoppervlakken en terrassen tot tuinmeubelen en auto's. De Home Kit zorgt voor een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel. Dankzij de Vario Power Spray Tube (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden geregeld en aangepast aan het betreffende oppervlak door eenvoudig te draaien. De vuilfrees met roterende puntstraal verwijdert zelfs het hardnekkigste vuil en de pomp wordt beschermd door een waterfilter - voor een lange levensduur. Met het extra schuimmondstuk en 500 ml autoshampoo voor maximale vuilverwijdering. Met zijn lichtlopende wielen kan de K 3 FJ Home hogedrukreiniger gemakkelijk naar elke locatie worden getransporteerd.
Kenmerken en voordelen
Quick Connect systeemDe hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Eenvoudig te manoeuvreren.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Spuitlansverlenging
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo (klaar voor gebruik) RM 562
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 3 FJ Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.