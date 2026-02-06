Hogedrukreiniger K 2 Horizontal VPS
Klein en ruimtebesparend: de K 2 Horizontal VPS is de perfecte hogedrukreiniger voor incidenteel gebruik en licht vuil, bijvoorbeeld op fietsen en/of tuingereedschap en tuinmeubelen.
Razendsnel: de ultracompacte, ruimtebesparende K 2 Horizontal VPS hogedrukreiniger verwijdert in een mum van tijd vuil van kleine oppervlakken, voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubelen. Het apparaat is ideaal voor alle incidentele schoonmaakklussen in en rondom huis. Dankzij de Vario Power sproeilans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak met een simpele draaibeweging. Dankzij het lage gewicht en de praktische, geïntegreerde draagbeugel is de K 2 Horizontal VPS gemakkelijk te vervoeren naar elke gewenste locatie. Voor extra gemak klikt de 3 meter lange hogedrukslang dankzij het Quick Connect-systeem eenvoudig in en uit het apparaat en de spuitlans. De spuitlans en het apparaat zelf kunnen handig worden opgeborgen. De kabel kan netjes rond de voet van het apparaat worden gewikkeld.
Kenmerken en voordelen
Ultracompact ruimtebesparend apparaatVoor eenvoudig, ruimtebesparend opbergen, ook in een klein zijvertrek. Kan met slechts één hand worden gedragen.
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimdDe slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct bij het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 110
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1400
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 197 x 248
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
- Kabelopberging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Horizontal VPS
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.