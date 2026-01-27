Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium
De K 7 Comfort Premium hogedrukreiniger met een oppervlakteprestatie van 60 m²/u, watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en slanghaspel is ideaal voor zware vervuiling. Incl. Foam Jet
De K 7 Comfort Premium hogedrukreiniger is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil rond huis en van de auto. De watergekoelde en daardoor duurzame motor is ontworpen voor frequente reinigingstoepassingen en garandeert betrouwbare prestaties. De geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang biedt comfort en grote flexibiliteit. Bovendien verlaagt het G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool de benodigde knijpkracht merkbaar, wat vermoeidheidsvrij werken mogelijk maakt, en dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel en eenvoudig worden aangesloten. De innovatieve 4-in-1 multi-jet spuitlans combineert 4 verschillende spuitpatronen die eenvoudig kunnen worden aangepast door de spuitlanskop te draaien. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra comfort en een perfecte dosering van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. Naast de kabel kunnen ook de accessoires eenvoudig worden opgeborgen in het apparaat, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het apparaat gemakkelijk te vervoeren. Voor optimale ondersteuning tijdens het gebruik biedt de Kärcher Home & Garden-app een geïntegreerde toepassingsadviseur en nuttige tips en trucs.
Kenmerken en voordelen
4-in-1 Multi Jet
- Veel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- Geen lanswissel nodig voor meer gemak. Draai eenvoudig aan de spuitlanskop om het spuitpatroon te wijzigen.
PremiumFlex hogedrukslang
- De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
- De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 30% gerecycled kunststof¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
- Duurzame verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|18,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|25,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4-in-1
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukverlaging aan pistoolzijde
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
- Telescoopgreep
- Geïntegreerde handgreep
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
- Wielen met zachte componentenoppervlakte
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Schuttingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Auto's
- Campers en caravans
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair