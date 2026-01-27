De K 7 Comfort Premium hogedrukreiniger is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil rond huis en van de auto. De watergekoelde en daardoor duurzame motor is ontworpen voor frequente reinigingstoepassingen en garandeert betrouwbare prestaties. De geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang biedt comfort en grote flexibiliteit. Bovendien verlaagt het G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool de benodigde knijpkracht merkbaar, wat vermoeidheidsvrij werken mogelijk maakt, en dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel en eenvoudig worden aangesloten. De innovatieve 4-in-1 multi-jet spuitlans combineert 4 verschillende spuitpatronen die eenvoudig kunnen worden aangepast door de spuitlanskop te draaien. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra comfort en een perfecte dosering van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. Naast de kabel kunnen ook de accessoires eenvoudig worden opgeborgen in het apparaat, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het apparaat gemakkelijk te vervoeren. Voor optimale ondersteuning tijdens het gebruik biedt de Kärcher Home & Garden-app een geïntegreerde toepassingsadviseur en nuttige tips en trucs.