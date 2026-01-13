Hogedrukreiniger K 7 Premium Smart Control Home
Kärcher K 7 Premium Smart Control: hogedrukreiniger met Bluetooth, Boost-modus, Smart Control-pistool, 3-in-1 lans, slanghaspel en Home Kit met terrasreiniger en reinigingsmiddel.
De hogedrukreiniger K 7 Premium Smart Control Home kan eenvoudig via Bluetooth met je smartphone worden verbonden. Dit betekent dat de gebruiker via de Kärcher Home & Garden-app wordt ondersteund met tips, trucs en instellingen voor veel schoonmaaksituaties en schoonmaakobjecten. De app biedt handige functies zoals de toepassingshulp voor nog betere reinigingsresultaten, montage-instructies, verzorgings- en onderhoudsinstructies en het Kärcher-serviceportaal. De Boost-functie voor extra vermogen helpt hardnekkig vuil aan te pakken. Ook het spuitpistool G 180 Q Smart Control met LCD-display en de 3-in-1 Multi Jet spuitlans bieden maximale controle: de drukinstellingen worden op het spuitpistool gedaan of worden via de app naar het spuitpistool overgebracht. Op het LCD-display kun je zien welk drukniveau is ingesteld, of de Boost-functie kan worden geactiveerd of dat het apparaat nog in de inactieve modus staat. De Home Kit bevat de T-Racer T7 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steenreiniger. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer de ingebouwde slanghaspel, het Plug ’n’ Clean-reinigingsmiddelsysteem, de aluminium telescopische handgreep en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Boost-modus voor extra kracht om vuil aan te pakken
- Met extra kracht verhoogt de boost-modus de reinigingsefficiëntie en bespaart tijd.
- Zorgt voor een krachtige vlekverwijdering bij hardnekkig vuil.
Smart Control-spuitpistool en 3-in-1 Multi Jet-spuitlans
- Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel.
- De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen.
- Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|25,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|459 x 330 x 666
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 7, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Campers en caravans
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 7 Premium Smart Control Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.