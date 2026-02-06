Hogedrukreiniger K 2 Classic Car & Home
De K 2 Classic Car & Home hogedrukreiniger voor kleinere toepassingen en lichte vervuiling kan eenvoudig worden opgeborgen en vervoerd. Inclusief autoreinigingsset en Homekit.
Naast het compacte formaat voor gebruiksgemak, maken de hoge prestatiemogelijkheden van de K 2 Classic Car & Home hem tot een bijzonder aantrekkelijke aankoop. De gunstige afmetingen van de hogedrukreiniger zorgen voor maximale draagbaarheid en zorgen ervoor dat deze bij opslag minimale ruimte in beslag neemt. De Car Cleaning Kit bevat een wasborstel voor het effectief verwijderen van vieze aanslag op het voertuig, evenals een schuimstraal en autoshampoo (500 ml). De Home Kit bevat de T 1 oppervlaktereiniger voor het efficiënt en spatvrij reinigen van grotere ruimtes rondom het huis, plus het Patio & Deck-reinigingsmiddel (500 ml). Andere kenmerken zijn onder meer een spuitpistool, een 3 m lange hogedrukslang, een enkele spuitlans, een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen het binnendringen van klein vuil deeltjes.
Kenmerken en voordelen
Slangopbergsystemen op de voorkantDe slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
Ligt comfortabel in de handHet apparaat is gemakkelijk te vervoeren. Wanneer de draagbeugel niet nodig is, verdwijnt deze in de behuizing.
Gemakkelijk verbindenDe hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|178 x 219 x 415
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 3 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Classic Car & Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.