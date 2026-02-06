Hogedrukreiniger K 25 SILENT Limited Edition
De rijk uitgeruste K 25 Silent Limited Edition is de stilste hogedrukreiniger van Kärcher met een universele motor. Maarliefst 50% stiller dan vergelijkbare hogedrukreinigers. Ideaal voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling in en om het huis. Een ander uniek punt voor dit model is de hogedrukslang met een lengte van 8 meter, iets wat je bij geen enkel ander model uit de instapklasse zult vinden.
Of je nu modderige fietsen, vieze kleine auto's of een vervuild stoepje wilt schoonmaken - de K 25 Silent Limited Edition van Kärcher verwijdert in een mum van tijd alle lichte vervuilingen rondom het huis. De hogedrukreiniger is ontworpen voor incidenteel gebruik. De nieuwe innovatieve stille functie vermindert het waargenomen geluidsniveau met 50 procent in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Zo reinig je met hoge druk zonder familieleden of buren te storen. Een hogedrukpistool, een hogedrukslang van 8 m, een Vario Power-spuitlans, een roterende vuilfrees en een foam nozzle zijn allemaal bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve stille technologieVijftig procent vermindering van het waargenomen geluidsniveau in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Prettiger geluid in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse.
Compact en lichtgewicht apparaatGemakkelijk te vervoeren, met ruimtebesparende opslag.
Handige opbergruimte voor accessoiresDe slang, spuitlansen en spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang kan eenvoudig en snel op het apparaat en het pistool worden aangesloten/losgekoppeld.
Vuilfrees
- Verwijdert hardnekkig vuil.
Vario Power spuitlans
- Maakt een eenvoudige aanpassing van de drukinstelling mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk ( /bar)
|20 / max. 110
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1400
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|538 x 293 x 303
Verpakkingsinhoud
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Entree
- Balkons
- Fietsen
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 25 SILENT Limited Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.