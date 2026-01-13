Hogedrukreiniger K 5 Smart Control
K 5 Smart Control: hogedrukreiniger met Bluetooth, toepassingshulp via app, Boost-functie voor extra vermogen, G 180 Q Smart Control-spuitpistool en 3-in-1 Multi Jet-spuitlans
Dankzij geïntegreerde Bluetooth kan de K 5 Smart Control hogedrukreiniger worden verbonden met de Kärcher Home & Garden-app. Dit betekent dat de gebruiker in veel reinigingssituaties en voor veel reinigingsobjecten via de smartphone optimaal wordt ondersteund - en nog efficiëntere reinigingsresultaten kan bereiken. De app biedt veel handige functies, zoals de toepassingshulp met handige tips en trucs, montage-instructies, verzorgings- en onderhoudsinstructies en het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat heeft ook een Boost-modus voor extra vermogen, G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display en de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans. De druk wordt direct op het spuitpistool ingesteld of met behulp van de toepassingshulp vanuit de app naar het spuitpistool overgebracht. Op het LCD-display kun je zien welk drukniveau is ingesteld, of de Boost-modus kan worden geactiveerd of dat het apparaat nog in de inactieve modus staat. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer het Plug ’n’ Clean-reinigingsmiddelsysteem, de hoogwaardige aluminium telescopische handgreep en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Door de onafhankelijke SLG Prüf- und Zertifizierungs GmBh is de Kärcher K 5 hogedrukreiniger als meest efficiënt getest! Vergeleken met andere merken heeft Kärcher de breedste en dus de meest efficiënte reiniging straal. Een robuuste pomp met aluminium componenten zorgt voor een maximale waterdruk van 145 bar bij een wateropbrengst van 500 l/u. Deze combinatie maakt een grondige en tijdbesparende reiniging mogelijk, en dus ook een lager water- en energieverbruik.
Kenmerken en voordelen
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Boost-modus voor extra kracht om vuil aan te pakken
- Met extra kracht verhoogt de boost-modus de reinigingsefficiëntie en bespaart tijd.
- Zorgt voor een krachtige vlekverwijdering bij hardnekkig vuil.
Smart Control-spuitpistool en 3-in-1 Multi Jet-spuitlans
- Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel.
- De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen.
- Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Innovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen.
- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|17,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|402 x 306 x 588
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Smart Control
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.