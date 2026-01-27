Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect

De K 5 Comfort Premium Connect (40 m²/u) met watergekoelde motor, PremiumFlex slang en haspel is ideaal voor rondom het huis en voor het schoonmaken van de auto. Incl. Foam Jet.

De K 5 Comfort Premium Connect hogedrukreiniger is uitgerust met een watergekoelde, duurzame motor die zorgt voor constante prestaties, terwijl de handige slanghaspel met PremiumFlex-slang maximale flexibiliteit biedt. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool vermindert de benodigde knijpkracht merkbaar, waardoor je moeiteloos en comfortabel kunt werken. Het lcd-display van het spuitpistool biedt 3 drukniveaus, met de eco!-modus en 2 reinigingsmiddelniveaus voor verschillende reinigingstaken. De niveauregeling op het spuitpistool zorgt bovendien voor een verbeterde ergonomie tijdens het gebruik. Dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel en moeiteloos worden aangesloten en de innovatieve 4-in-1 multi-jet spuitlans combineert 4 verschillende sproeipatronen die eenvoudig kunnen worden aangepast door de spuitlans te draaien. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte dosering van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. De druk kan via Bluetooth op je smartphone worden aangepast aan de Kärcher Home & Garden-app, die ook een geïntegreerde toepassingsadviseur en tips & trucs biedt.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect: Slim apparaatconcept
Slim apparaatconcept
Het ontwerp van het apparaat is voorzien van georganiseerde kabel- en slangin- en -uitlaten. Dit zorgt voor bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen over het algemeen eenvoudiger. Het correct uitlijnen van de apparaten met slang- en kabelaansluitingen ten opzichte van de stroom- en waterbron maakt het reinigen aanzienlijk comfortabeler.
Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect: Comfortpistool met COMFORT!Hold en Quick Connect
Comfortpistool met COMFORT!Hold en Quick Connect
Pistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief eco!Mode ³⁾ voor een lager water- en stroomverbruik. COMFORT!Hold vermindert de benodigde knijpkracht merkbaar. Dit is vooral handig bij langdurig gebruik en het reinigen van grote oppervlakken. De 180°-verstelling van het spuitpistool zorgt voor ergonomisch reinigen en meer flexibiliteit tijdens het aanbrengen.
Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect: 4-in-1 Multi Jet
4-in-1 Multi Jet
Veel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans. Geen lanswissel nodig voor meer gebruiksgemak.
2-in-1 reinigingsmiddelconcept
  • Innovatief reinigingsmiddelconcept biedt maximale flexibiliteit en optimale dosering voor elke reinigingsklus.
  • Het reinigingsmiddel kan worden gedoseerd via het apparaat en de Multi Jet-sproeier of, voor meer schuim, via de schuimstraal inclusief reinigingsmiddeldosering.
  • Handig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. De reinigingsmiddelen van Kärcher (optioneel verkrijgbaar) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten.
PremiumFlex hogedrukslang
  • De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
  • Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
  • De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
  • Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
  • Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
  • De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
  • De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
  • De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
  • De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
  • Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
  • Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
  • Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
  • Ontwerp met 25% gerecycled kunststof¹⁾.
  • Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
  • Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Wateropbrengst (l/u) max. 500
Oppervlakteprestatie (m²/u) 40
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 2,1
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 13,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 19,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats. / ³⁾ In de eco!Mode-instelling/stand is het waterverbruik met 25 % en het energieverbruik met 35 % verminderd in vergelijking met de hoogste instelling (stand 3).

Verpakkingsinhoud

  • Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
  • Hogedrukpistool: G 180 Q Connect
  • Multi Jet 4-in-1
  • Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
  • Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
  • Telescoopgreep
  • Watergekoelde motor
  • Pompmateriaal: Aluminium
  • Geïntegreerd waterfilter
  • Wateraanzuiging
  • Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
  • 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
  • Wielen met zachte componentenoppervlakte
  • Verbinding via Bluetooth
  • Bediening via app
  • Slimme diensten / functies in de app
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Kleine auto's
  • Trapjes en stoepen
  • Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
Reinigingsmiddel