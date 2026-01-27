De K 5 Comfort Premium Connect hogedrukreiniger is uitgerust met een watergekoelde, duurzame motor die zorgt voor constante prestaties, terwijl de handige slanghaspel met PremiumFlex-slang maximale flexibiliteit biedt. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool vermindert de benodigde knijpkracht merkbaar, waardoor je moeiteloos en comfortabel kunt werken. Het lcd-display van het spuitpistool biedt 3 drukniveaus, met de eco!-modus en 2 reinigingsmiddelniveaus voor verschillende reinigingstaken. De niveauregeling op het spuitpistool zorgt bovendien voor een verbeterde ergonomie tijdens het gebruik. Dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel en moeiteloos worden aangesloten en de innovatieve 4-in-1 multi-jet spuitlans combineert 4 verschillende sproeipatronen die eenvoudig kunnen worden aangepast door de spuitlans te draaien. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte dosering van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. De druk kan via Bluetooth op je smartphone worden aangepast aan de Kärcher Home & Garden-app, die ook een geïntegreerde toepassingsadviseur en tips & trucs biedt.