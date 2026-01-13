Hogedrukreiniger K 4 Compact UM
De K 4 Compact UM voor incidenteel gebruik op matige vervuiling is gemakkelijk te vervoeren en snel op te bergen. Inclusief telescopisch handvat. 30 m² / u oppervlakteprestatie.
Of het nu in de kofferbak van een auto is of op een plank, dankzij zijn compacte afmetingen past de K 4 Compact UM (Universeel Motor) hogedrukreiniger zonder problemen overal. De K 4 Compact UM kan gemakkelijk worden vervoerd en snel worden opgeborgen en biedt het volledige vermogen van een hogedrukreiniger. Daarnaast zorgt de in hoogte verstelbare aluminium telescoopsteel voor een comfortabele trekhoogte bij verplaatsing. Verdere uitrustingsdetails: draaggreep, Quick Connect-spuitpistool, 6 m hogedrukslang, Vario Power-spuitlans, vuilfrees en waterfilter. De hogedrukslang en het snoer kunnen praktisch worden opgeborgen op de voorkant. De K 4 Compact UM, met een oppervlakteprestatie van 30 m² / u, is bij uitstek geschikt voor het af en toe schoonmaken van matig vuil (kleine auto's, tuinhekken, fietsen, enz.).
Kenmerken en voordelen
Compact en lichtgewicht apparaatGemakkelijk te vervoeren voor flexibele reiniging.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Reinigingsmiddel gebruikZuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|420
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|273 x 256 x 456
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Compact UM
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.