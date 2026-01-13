Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Home
K 4 Premium Power Control Home hogedrukreiniger met G 160 Q Power Control spuitpistool, ingebouwde slanghaspel en incl. Home Kit met terrasreiniger en reinigingsmiddel. Kan ondersteund worden door de toepassingshulp in de Kärcher Home & Garden app.
Met de K 4 Premium Power Control Home hogedrukreiniger kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. Om de juiste druk te vinden, ondersteunt de in de Kärcher Home & Garden-app geïntegreerde toepassingshulp de gebruiker met praktische tips voor elke reinigingssituatie en reinigingsobject - voor perfecte reinigingsresultaten. De app biedt ook andere handige functies, zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies, evenals het Kärcher-serviceportaal. Voor maximale controle kan het drukniveau worden ingesteld door de spuitlans te draaien en te controleren op het G 160 Q Power Control spuitpistool. De algehele bediening is heel eenvoudig dankzij de handige ingebouwde slanghaspel. Incl. Home Kit met de T-Racer T5 oppervlaktereiniger en 1 liter steenreiniger voor het spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. Andere uitrustingsdetails van de K 4 Premium Power Control Home zijn onder meer het Plug ’n’ Clean-systeem voor moeiteloos wisselen van het reinigingsmiddel, de telescopische handgreep voor comfortabel transport en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Slanghaspel voor comfortabel gebruikDe hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen. Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld. Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Innovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen.
- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Premium Power Control Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.