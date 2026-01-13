Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Home

K 4 Premium Power Control Home hogedrukreiniger met G 160 Q Power Control spuitpistool, ingebouwde slanghaspel en incl. Home Kit met terrasreiniger en reinigingsmiddel. Kan ondersteund worden door de toepassingshulp in de Kärcher Home & Garden app.

Met de K 4 Premium Power Control Home hogedrukreiniger kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. Om de juiste druk te vinden, ondersteunt de in de Kärcher Home & Garden-app geïntegreerde toepassingshulp de gebruiker met praktische tips voor elke reinigingssituatie en reinigingsobject - voor perfecte reinigingsresultaten. De app biedt ook andere handige functies, zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies, evenals het Kärcher-serviceportaal. Voor maximale controle kan het drukniveau worden ingesteld door de spuitlans te draaien en te controleren op het G 160 Q Power Control spuitpistool. De algehele bediening is heel eenvoudig dankzij de handige ingebouwde slanghaspel. Incl. Home Kit met de T-Racer T5 oppervlaktereiniger en 1 liter steenreiniger voor het spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. Andere uitrustingsdetails van de K 4 Premium Power Control Home zijn onder meer het Plug ’n’ Clean-systeem voor moeiteloos wisselen van het reinigingsmiddel, de telescopische handgreep voor comfortabel transport en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Home: Home & Garden app
Home & Garden app
Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Home: Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansen
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansen
Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Home: Slanghaspel voor comfortabel gebruik
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen. Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld. Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
  • Innovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen.
  • Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
  • Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V/Hz) 230 / 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Wateropbrengst (l/u) max. 420
Oppervlakteprestatie (m²/u) 30
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,8
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 12
Gewicht inclusief verpakking (kg) 18
Afmetingen (L × B × H) (mm) 414 x 306 x 588

Verpakkingsinhoud

  • Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
  • Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
  • Variopower Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 8 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Geïntegreerd opbergnet
  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
  • Telescoopgreep
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerd waterfilter
Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Home
Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Home
Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Home
Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Home
Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Home
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Premium Power Control Home 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.