Hogedrukreiniger K 6 Comfort Premium Home
De K 6 Comfort Premium Home hogedrukreiniger met een oppervlaktecapaciteit van 50 m²/u, PremiumFlex slang, slanghaspel en watergekoelde motor is geschikt voor hardnekkig vuil. Inclusief Home Kit.
De hogedrukreiniger K 6 Comfort Premium Home verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil rondom huis en auto. Inclusief Home Kit met oppervlaktereiniger T 5 en 1 liter steen- en gevelreiniger voor een spatvrije reiniging van grote oppervlakken. De duurzame, watergekoelde motor garandeert een constant hoge prestatie en de geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang zorgt voor flexibiliteit bij het gebruik. Het ergonomische G 180 Q COMFORT!Hold™-pistool vermindert de houddruk merkbaar, waardoor zelfs langdurig gebruik zonder vermoeidheid mogelijk is. Met het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel worden aangesloten en losgekoppeld. Dankzij de 4-in-1 Multi Jet-sproeikop kan de waterstraal door te draaien worden aangepast aan elk oppervlak met 4 verschillende straalpatronen. Bovendien biedt het 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept comfort en een perfecte reinigingsmiddeltoevoer, afhankelijk van de toepassing. Kabels en accessoires kunnen eenvoudig op het apparaat worden opgeborgen en de telescopische handgreep en de wielen met zachte componenten maken eenvoudig transport mogelijk. De Kärcher Home & Garden-app biedt ondersteuning met een toepassingsadviseur en handige tips en trucs.
Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconceptHet ontwerp van het apparaat is voorzien van georganiseerde kabel- en slangin- en -uitlaten. Dit zorgt voor bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen over het algemeen eenvoudiger. Het correct uitlijnen van de apparaten met slang- en kabelaansluitingen ten opzichte van de stroom- en waterbron maakt het reinigen aanzienlijk comfortabeler.
Comfortpistool met COMFORT!Hold™ en Quick ConnectCOMFORT!Hold™ zorgt voor een merkbare verlichting van de houdkrachten. Bijzonder voordelig bij langdurig gebruik voor het reinigen van grote oppervlakken. Quick Connect-aansluiting voor eenvoudig aansluiten van de hogedrukslang.
4-in-1 Multi JetVeel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans. Geen lanswissel nodig voor meer gemak. Draai eenvoudig aan de spuitlanskop om het spuitpatroon te wijzigen.
PremiumFlex hogedrukslang
- De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
- De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 25% gerecycled kunststof¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - 16
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 510
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|50
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats.
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4-in-1
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukverlaging aan pistoolzijde
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
- Wielen met zachte componentenoppervlakte
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Schuttingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Auto's
- Campers en caravans
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 6 Comfort Premium Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.