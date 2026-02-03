Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Stairs

De K 4 Power Control Flex met PremiumFlex slang en G 160 Q Power Control pistool is geschikt voor matige vervuiling op terrassen, trappen en auto's. Incl. Car & Stairs Kit.

De K 4 Power Control Flex Car & Stairs-hogedrukreiniger maakt het ongelooflijk eenvoudig om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. En dankzij de Kärcher Home & Garden-app is het vinden van de juiste druk ook heel eenvoudig. De in de app geïntegreerde toepassingsadviseur ondersteunt gebruikers met praktische tips bij elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door de spuitlans te draaien of worden gecontroleerd op het G 160 Q Power Control-spuitpistool. De K 4 Power Control Flex overtuigt ook met het Kärcher Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwisselingen, een PremiumFlex-hogedrukslang voor extra gemak, een telescopische handgreep voor eenvoudig transport en een parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Inclusief autoreinigingsset voor grondige autoreiniging, bestaande uit een schuimstraal, een roterende wasborstel en 1 liter autoshampoo. De trappenset met PS 30 Power Scrubber is ideaal voor het reinigen van alle buitenruimtes.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Stairs: Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansen
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansen
Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Stairs: PremiumFlex hogedrukslang
PremiumFlex hogedrukslang
De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Stairs: Home & Garden app
Home & Garden app
Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
  • Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
  • De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Wateropbrengst (l/u) max. 420
Oppervlakteprestatie (m²/u) 30
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,8
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 11,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 17,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 405 x 306 x 584

Verpakkingsinhoud

  • Car kit: Roterende wasborstel, 0,3 liter foam jet, 3-in-1 car shampoo, 1 liter
  • Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
  • Variopower Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • PS 30 Powerscrubber
  • Geïntegreerd opbergnet
  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
  • Telescoopgreep
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerd waterfilter
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Stairs
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
