Hogedrukreiniger K 5 Premium Power Control Home
Hogedrukreiniger K 5 Premium Power Control Home met gebruiksadvies via app, G 160 Q Power Control spuitpistool, Vario Power spuitlans, Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem, ingebouwde slanghaspel en Home Kit met terrasreiniger en reinigingsmiddel.
Voor nog meer controle in veel reinigingssituaties en bij verschillende reinigingsobjecten kan de gebruiker via de Kärcher Home & Garden app met tips en trucs worden ondersteund door de toepassingsadviseur. Deze toepassingshulp beschrijft het optimale drukniveau voor het geselecteerde schoon te maken object. De druk kan dan eenvoudig handmatig worden ingesteld door aan de Vario Power spuitlans te draaien. De app biedt ook andere handige functies, zoals montage-instructies, onderhoudsinstructies en het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat maakt ook indruk met het G 160 Q Power Control-spuitpistool en de vuilfrees. De Home kit bevat de oppervlaktereiniger T 5 en 1 l steenreiniger 3-in-1. Andere uitrustingsdetails zijn de ingebouwde slanghaspel voor gemakkelijk gebruik, het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem voor het snel en schoon verwisselen van het reinigingsmiddel, de aluminiumtelescopische handgreep voor eenvoudig transport en opslag, het Quick Connect-systeem voor het moeiteloos aan- en afkoppelen van de slang. Door de onafhankelijke SLG Prüf- und Zertifizierungs GmBh is de Kärcher K 5 hogedrukreiniger als meest efficiënt getest! Vergeleken met andere merken heeft Kärcher de breedste en dus de meest efficiënte reiniging straal. Een robuuste pomp met aluminium componenten zorgt voor een maximale waterdruk van 145 bar bij een wateropbrengst van 500 l/u. Deze combinatie maakt een grondige en tijdbesparende reiniging mogelijk, en dus ook een lager water- en energieverbruik.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Slanghaspel voor comfortabel gebruikDe hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen. Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Innovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen.
- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Telescoopsteel van hoogwaardig aluminium
- Past zich aan verschillende lichaamsafmetingen aan.
- De hoogte van de telescoopsteel kan worden veranderd door eraan te trekken.
- Volledig inschuifbare handgreep voor ruimtebesparende opslag.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|19,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Premium Power Control Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.