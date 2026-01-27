Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect
De K 7 Comfort Premium Connect hogedrukreiniger biedt een oppervlakteprestatie van 60 m²/u met watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en ingebouwde slanghaspel. Incl. Foam Jet
Met zijn duurzame, watergekoelde motor biedt de K 7 Comfort Premium Connect hogedrukreiniger een constant vermogen voor frequente reinigingstaken, terwijl de geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang voor grote flexibiliteit zorgt. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool heeft een LCD-display met 3 drukniveaus, waaronder de eco!Mode en 2 reinigingsmiddelniveaus. Voor moeiteloos werken verlaagt de COMFORT!Hold-functie de benodigde knijpkracht merkbaar, terwijl de niveauregeling op het spuitpistool de ergonomie aanzienlijk verbetert. Het praktische Quick Connect-systeem maakt het moeiteloos en tijdbesparend aansluiten van de hogedrukslang mogelijk en de veelzijdige 4-in-1 multi-jet spuitlans combineert 4 straalsoorten die eenvoudig kunnen worden geselecteerd door simpelweg aan de spuitlanskop te draaien. Het praktische 2-in-1 reinigingsmiddelconcept zorgt bovendien voor een optimale toepassing van het reinigingsmiddel, afhankelijk van het gebruik. Dankzij de Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden-app kan de druk eenvoudig worden ingesteld via een smartphone. De app biedt ook een handige toepassingsadviseur en praktische tips en trucs.
Kenmerken en voordelen
4-in-1 Multi Jet
- Veel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- Geen lanswissel nodig voor meer gemak. Draai eenvoudig aan de spuitlanskop om het spuitpatroon te wijzigen.
PremiumFlex hogedrukslang
- De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
- De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 30% gerecycled kunststof¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
- Duurzame verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|19
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|25,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats. / ³⁾ In de eco!Mode-instelling/stand is het waterverbruik met 30 % en het energieverbruik met 35 % verminderd in vergelijking met de hoogste instelling (stand 3).
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4-in-1
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukverlaging aan pistoolzijde
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
- Telescoopgreep
- Geïntegreerde handgreep
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
- Wielen met zachte componentenoppervlakte
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Schuttingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Auto's
- Campers en caravans
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair