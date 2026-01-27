Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect

De K 7 Comfort Premium Connect hogedrukreiniger biedt een oppervlakteprestatie van 60 m²/u met watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en ingebouwde slanghaspel. Incl. Foam Jet

Met zijn duurzame, watergekoelde motor biedt de K 7 Comfort Premium Connect hogedrukreiniger een constant vermogen voor frequente reinigingstaken, terwijl de geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang voor grote flexibiliteit zorgt. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool heeft een LCD-display met 3 drukniveaus, waaronder de eco!Mode en 2 reinigingsmiddelniveaus. Voor moeiteloos werken verlaagt de COMFORT!Hold-functie de benodigde knijpkracht merkbaar, terwijl de niveauregeling op het spuitpistool de ergonomie aanzienlijk verbetert. Het praktische Quick Connect-systeem maakt het moeiteloos en tijdbesparend aansluiten van de hogedrukslang mogelijk en de veelzijdige 4-in-1 multi-jet spuitlans combineert 4 straalsoorten die eenvoudig kunnen worden geselecteerd door simpelweg aan de spuitlanskop te draaien. Het praktische 2-in-1 reinigingsmiddelconcept zorgt bovendien voor een optimale toepassing van het reinigingsmiddel, afhankelijk van het gebruik. Dankzij de Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden-app kan de druk eenvoudig worden ingesteld via een smartphone. De app biedt ook een handige toepassingsadviseur en praktische tips en trucs.

Kenmerken en voordelen
4-in-1 Multi Jet
  • Veel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
  • Geen lanswissel nodig voor meer gemak. Draai eenvoudig aan de spuitlanskop om het spuitpatroon te wijzigen.
PremiumFlex hogedrukslang
  • De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
  • Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
  • De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
  • Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
  • Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
  • De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
  • De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
  • De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
  • De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
  • Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
  • Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
  • Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
  • Ontwerp met 30% gerecycled kunststof¹⁾.
  • Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
  • Duurzame verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Wateropbrengst (l/u) max. 600
Oppervlakteprestatie (m²/u) 60
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 60
Vermogen (kW) 3
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 19
Gewicht inclusief verpakking (kg) 25,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats. / ³⁾ In de eco!Mode-instelling/stand is het waterverbruik met 30 % en het energieverbruik met 35 % verminderd in vergelijking met de hoogste instelling (stand 3).

Verpakkingsinhoud

  • Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
  • Hogedrukpistool: G 180 Q Connect
  • Multi Jet 4-in-1
  • Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Drukverlaging aan pistoolzijde
  • Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
  • Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
  • Telescoopgreep
  • Geïntegreerde handgreep
  • Watergekoelde motor
  • Pompmateriaal: Aluminium
  • Geïntegreerd waterfilter
  • Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
  • 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
  • Wielen met zachte componentenoppervlakte
  • Verbinding via Bluetooth
  • Bediening via app
  • Slimme diensten / functies in de app
Toepassingen
  • Terrassen
  • Schuttingen
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Auto's
  • Campers en caravans
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
