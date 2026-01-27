Met zijn duurzame, watergekoelde motor biedt de K 7 Comfort Premium Connect hogedrukreiniger een constant vermogen voor frequente reinigingstaken, terwijl de geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang voor grote flexibiliteit zorgt. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool heeft een LCD-display met 3 drukniveaus, waaronder de eco!Mode en 2 reinigingsmiddelniveaus. Voor moeiteloos werken verlaagt de COMFORT!Hold-functie de benodigde knijpkracht merkbaar, terwijl de niveauregeling op het spuitpistool de ergonomie aanzienlijk verbetert. Het praktische Quick Connect-systeem maakt het moeiteloos en tijdbesparend aansluiten van de hogedrukslang mogelijk en de veelzijdige 4-in-1 multi-jet spuitlans combineert 4 straalsoorten die eenvoudig kunnen worden geselecteerd door simpelweg aan de spuitlanskop te draaien. Het praktische 2-in-1 reinigingsmiddelconcept zorgt bovendien voor een optimale toepassing van het reinigingsmiddel, afhankelijk van het gebruik. Dankzij de Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden-app kan de druk eenvoudig worden ingesteld via een smartphone. De app biedt ook een handige toepassingsadviseur en praktische tips en trucs.