Hogedrukreiniger K 5 Power Control Home
Voor nog meer controle: hogedrukreiniger K 5 Power Control Home met toepassingshulp via app, spuitpistool G 160 Q Power Control, Vario Power-spuitlans, Plug 'n' Clean-systeem en incl. Home Kit met terrasreiniger en reinigingsmiddel.
Voor nog meer controle in veel reinigingssituaties en voor verschillende reinigingsobjecten wordt de gebruiker via de Kärcher Home & Garden-app geholpen met tips en trucs van de toepassingshulp. Deze hulp beschrijft het optimale drukniveau voor het geselecteerde reinigingsobject. De druk is handmatig in te stellen door de Vario Power spuitlans te draaien. De app biedt ook andere handige functies, zoals montagehandleidingen, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat maakt verder indruk met het G 160 Q Power Control-spuitpistool en de vuilfrees. Incl. Home Kit met T-Racer T5 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steenreiniger. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer het Plug 'n' Clean-systeem voor het snel en schoon wisselen van het reinigingsmiddel, de hoogwaardige aluminium telescopische handgreep voor comfortabel transport en ruimtebesparende opslag, het Quick Connect-systeem voor moeiteloze en tijdbesparende aansluiting en ontkoppeling van de hogedrukslang, het apparaat en het spuitpistool, evenals de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Door de onafhankelijke SLG Prüf- und Zertifizierungs GmBh is de Kärcher K 5 hogedrukreiniger als meest efficiënt getest! Vergeleken met andere merken heeft Kärcher de breedste en dus de meest efficiënte reiniging straal. Een robuuste pomp met aluminium componenten zorgt voor een maximale waterdruk van 145 bar bij een wateropbrengst van 500 l/u. Deze combinatie maakt een grondige en tijdbesparende reiniging mogelijk, en dus ook een lager water- en energieverbruik.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteemInnovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen. Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger. Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Telescoopsteel van hoogwaardig aluminium
- Past zich aan verschillende lichaamsafmetingen aan.
- De hoogte van de telescoopsteel kan worden veranderd door eraan te trekken.
- Volledig inschuifbare handgreep voor ruimtebesparende opslag.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|19,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|402 x 306 x 588
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gevel
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Power Control Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.