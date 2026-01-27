Hogedrukreiniger K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
Gelimiteerde K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Editie met speciale accessoires ter ere van het 90-jarig jubileum van Kärcher.
De K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Editie ter ere van het 90-jarig jubileum van Kärcher is een gelimiteerde kleurvariant met speciale accessoires. De hogedrukreiniger kan worden gebruikt om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. De in de Kärcher Home & Garden-app geïntegreerde toepassingsadviseur helpt de gebruiker om de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. De hogedrukreiniger overtuigt ook met het Kärcher Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwissels, de PremiumFlex-hogedrukslang voor extra gemak, een hoogwaardige aluminium telescoopsteel voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat en het spuitpistool te klikken, evenals de parkeerpositie om ervoor te zorgen dat accessoires altijd direct beschikbaar zijn. Inclusief Home & Brush Kit met T 5-oppervlaktereiniger, 1 liter steen- en gevelreiniger, 1 liter universele reiniger en een wasborstel WB 60.
Kenmerken en voordelen
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|19,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Wasborstel
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging