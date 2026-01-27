De K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Editie ter ere van het 90-jarig jubileum van Kärcher is een gelimiteerde kleurvariant met speciale accessoires. De hogedrukreiniger kan worden gebruikt om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. De in de Kärcher Home & Garden-app geïntegreerde toepassingsadviseur helpt de gebruiker om de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. De hogedrukreiniger overtuigt ook met het Kärcher Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwissels, de PremiumFlex-hogedrukslang voor extra gemak, een hoogwaardige aluminium telescoopsteel voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat en het spuitpistool te klikken, evenals de parkeerpositie om ervoor te zorgen dat accessoires altijd direct beschikbaar zijn. Inclusief Home & Brush Kit met T 5-oppervlaktereiniger, 1 liter steen- en gevelreiniger, 1 liter universele reiniger en een wasborstel WB 60.