Hogedrukreiniger K 3 Premium Power Control
De K 3 Premium Power Control heeft een ingebouwde slanghaspel. De Kärcher Home & Garden app biedt toepassingshulp met tips voor efficiëntere reiniging.
Zo ziet moderne hogedrukreiniging eruit: de behulpzame toepassingshulp ondersteunt de gebruiker via de Home & Garden-app met praktische tips voor elke reinigingssituatie - voor nog betere reinigingsresultaten met de K 3 Premium Power Control hogedrukreiniger. De app biedt ook uitgebreide hulp met informatie over het apparaat, de toepassing en het Kärcher-serviceportaal. Nog een praktisch kenmerk: de druk kan direct op de spuitlansen worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat op elk oppervlak de ideale druk wordt toegepast. Overschakelen van hogedruk- naar reinigingsmiddelmodus is mogelijk zonder de spuitlans te vervangen - en het reinigingsmiddel kan snel en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde reinigingsmiddeltank. De K 3 Premium Power Control van Kärcher maakt ook indruk met een ingebouwde slanghaspel voor comfortabel gebruik, een uitschuifbare telescoopsteel voor gemakkelijk transport en opslag, een standaard voor meer stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De standaard kan ook gebruikt worden als tweede draagbeugel.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Slanghaspel voor comfortabel gebruikDe hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen. Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld. Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Oplossing voor een schone tank
- Schoon en comfortabel: de reinigingsmiddeltank kan worden verwijderd om te vullen.
- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
- Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|340 x 281 x 677
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q Power Control
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 7 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 3 Premium Power Control
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.